Micol Olivieri: “Ho sofferto di depressione”/ “Critiche social sul fisico fanno male”

Micol Olivieri, attrice e protagonista nel mondo dello spettacolo e della Tv fin da quando era piccola, si racconta alla trasmissione Generazione Z, in un’intervista nella quale ripercorre la sua carriera dagli esordi fino allo stop per la decisione di volersi prendere una pausa e dedicarsi ai figli. Negli anni però stare sempre sotto ai riflettori non è stato sempre facile, e ci sono stati momenti di buio, anche depressione specialmente perchè dopo tanto tempo come protagonista del telefilm I Cesaroni, dice che è stata molto dura togliersi di dosso il personaggio che la caratterizzava di fronte al grande pubblico.

Il grande successo arrivato a 12 anni, da ragazzina, ma un sogno che è stato sempre sostenuto dalla famiglia: “Ho inziato per gioco, sono passata dalle pubblicità alla tv, ma non ci aspettavamo il grande successo de I Cesaroni”. “Forse perchè, trattava all’epoca il tema delle famiglie allargate, ed era un concetto moderno per quel periodo“. Ad un certo punto però, dice Micol: “Mi sono trovata di fronte ad una scelta, ero rimasta incinta, e a 21 anni ho avuto la mia prima figlia, mi sono spostata nella direzione che a me sembrava più giusta“.

Micol Olivieri: “Gli insulti sui social fanno male, ho subìto episodi di bullismo”

Dal momento in cui Micol Olivieri ha abbandonato la carriera televisiva ha inziato poi ad avere successo sui social come influencer , ma anche questa scelta non è stata facile. Perchè come racconta l’attrice, ci sono stati momenti difficili, soprattutto arrivati con le critiche social. In particolare ricorda l’episodio quando si sentì offesa da due cameriere in un ristorante che avevano commentato negativamente il suo aspetto fisico dicendo: “I social fanno miracoli“, alludendo chiaramente al fatto che su instagram si è più belli della realtà.

Micol parla di questo fenomeno purtroppo diffuso, degli insulti e dei commenti, spesso anche sessisti, che gli utenti si permettono di fare nei confronti delle donne. E dice: “Io fortunatamente ho perso un po’ la mia fragilità perchè sono nell’ambito dello spettacolo da moltissimo tempo, ma per una ragazza normale è difficile, fa male ricevere parole offensive, bisogna costruirsi una corazza“. Stare sui social ha dei pro e contro, “gli episodi di bullismo purtroppo li ho subìti, soprattutto dalle donne, e mi dispiace perchè credo nel femminismo“.











