Micromega vs battesimo: “Andrebbe vietato”/ “Va contro la Convenzione sui diritti”

Micromega, periodico che si definisce “La più importante rivista italiana di approfondimento culturale e politico”, ha pubblicato un articolo nel suo ultimo numero in cui spiega perchè il battesimo ai nostri figli sia una pratica scorretta. «Perché bisognerebbe vietare il battesimo ai minori», scrive Alessandro Giacomoni, arrivando a sostenere che il battesimo violerebbe «Convenzione sui diritti dei bambini, ratificata dall’Italia nel 1991», in quanto «ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata deve salvaguardare l’interesse superiore del bambino» si legge su Micromega, aggiungendo che il battesimo sarebbe contrario a tale «interesse superiore».

Hasib Omerovic: "Aggredito dagli agenti"/ 36enne ha confermato versione della sorella

Come sottolineato stamane dal quotidiano La Verità e anche da Il Secolo D’Italia, Micromega accusa i genitori cristiani di non rispettare di fatto i propri figli, arrivando quindi a spiegare come effettuare lo “sbattezzo”, attraverso cui si elimina «l’appartenenza alla Chiesa cattolica». Un procedimento, si sottolinea, che è «semplice e gratuito». Tra l’altro sul «Web è possibile trovare online il modulo di richiesta da compilare».

Belpietro vs Saviano “Tecnico del 41 bis?”/ “Ha fatto arrossire anche il Corriere”

MICROMEGA VS BATTESIMO, IL RUOLO DI PAPA FRANCESCO

Una sorta quindi di tutorial in pochi semplici passi per permettere ad una persona battezzata “contro il proprio volere” di farsi appunto sbattezzare. Micromega, rimarca ancora La Verità, ne ha anche per Papa Francesco, nonostante Bergoglio abbia aperto più volte nei suoi discorsi agli atei ma anche a coloro che sono diversamente credenti, definendolo una sorta di nemico.

Tutta colpa di quanto dichiarato da Sua Santità «nell’udienza generale dell’8 gennaio 2014», ovvero che «un bambino battezzato non è lo stesso che un bambino non battezzato». Ovviamente appare difficile pensare che Bergoglio possa proferire il contrario tenendo conto che Papa Francesco sia il massimo rappresentante della Chiesa, ma secondo gli ateisti il Papa voleva dire «che in fondo il bambino non sia ancora un essere umano, ma lo diviene tale con il battesimo». “Avete capito? – aggiunge e conclude La Verità nell’articolo a firma Fabrizio Cannone – quando il Papa parla con dignitari ebrei o musulmani, capi di Stato cinesi o il Dalai Lama, in quanto non battezzati mica li considera esseri umani, ma subumani. Anzi animali veri e propri. A questo è arrivata la furia blasfema della sinistra d’Occidente, la stessa sinistra che in America strizza l’occhio ai satanisti e a alle sette più pericolose”.

Ucraina vuole l'Ue ma l'Unione frena/ “Miliardi di euro del grano agli oligarchi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA