TikTok torna ad occupare le pagine di cronache delle ultime ore. Dopo le forti indiscrezioni rilanciate da Bloomberg secondo cui sull’app vi sarebbe l’interesse di Elon Musk, ora sarebbe Microsoft l’azienda più vicina ad un probabile acquisto del social media network cinese di proprietà di ByteDance. A svelarlo è stato niente di meno che il presidente degli Stati Uniti in persona, Donald Trump, parlando nelle scorse ore con i giornalisti. Il tycoon newyorkese ha appunto affermato che l’azienda che fu co-fondata da Bill Gates è attualmente in trattative per l’acquisizione di TikTok e si è detto inoltre speranzoso che si possa scatenare una vera e propria “guerra di offerte”.

Liang Wengfeng, chi è l'inventore di DeepSeek/ 40enne ingegnere con un patrimonio di 8 mld di dollari

La rivelazione è avvenuta direttamente a bordo dell’Air Force One, l’aereo del presidente degli Stati Uniti, e a domanda diretta circa la possibilità che il colosso del software potesse appunto acquistare TikTok ha replicato: “Direi di sì”. Lo stesso presidente americano ha spiegato che c’è un grosso interesse nei confronti della stessa applicazione, e di aver “parlato con molte persone”, circa la possibilità che alla fine si trovi un accordo e che di conseguenza TikTok continui ad operare negli Stati Uniti.

DeepSeek, app cinese IA open source, cos'è/ Come funziona l'applicazione che ha fatto crollare la Borsa

MICROSOFT SU TIKTOK: L’APP HA 75 GIORNI DI TEMPO

Ricordiamo che lo scorso 19 gennaio 2025 l’app era andata temporaneamente offline dopo il ban da parte del Congresso Usa, per poi tornare poco dopo di nuovo online grazie ad un salvataggio in extremis di Donald Trump. Ma la situazione resta di grande incertezza e se nel giro di breve tempo TikTok non verrà acquistata da un’azienda americana a quel punto sarà costretta a lasciare per sempre il territorio degli Stati Uniti.

Per il tycoon c’è la possibilità che l’operazione si concluda “con l’affare migliore”, parole rilasciate durante il viaggio di ritorno da Miami e Washington nella sera di ieri, di conseguenza sembrerebbe decisamente ottimista sulla buona conclusione di una eventuale trattativa. Il divieto di TikTok è stato posticipato di 75 giorni, quindi l’app continuerà ad operare almeno fino alla fine di marzo circa, ma dopo quella deadline non si potrà più “salvare” l’applicazione di ByteDance di conseguenza bisogna operare in fretta.

SPY FINANZA/ DeepSeek e lo tsunami AI che ricorda il 2000 e il 2008

MICROSOFT SU TIKTOK E NON SOLO: ECCO GLI INTERESSATI

A riguardo comunque Trump ha fatto sapere che una decisione arriverà ben prima, entro i prossimi 30 giorni, quindi è probabile che per la fine di febbraio si tireranno le somme. In ogni caso per il presidente a stelle e strisce non sembra esservi il rischio che il partito comunista cinese stia utilizzando la stessa applicazione per sorvegliare gli americani, “È così importante per la Cina spiare i giovani, i ragazzini che guardano video folli?”, ha domandato ironico il commander in chief parlando con Fox News la scorsa settimana.

Secondo le ultime indiscrezioni, fra le altre società in lizza per l’acquisto di ByteDance troviamo Oracle, con l’aggiunto di un gruppo di investitori esterni, ma anche una cordata formata dal miliardario Franc McCour e altre persone fra cui anche Mr Beast, uno degli youtuber più famosi al mondo, nome d’arte di Jimmy Donaldson. Interpellata dal New York Post sulle ultime voci, Microsoft non ha voluto commentare le indiscrezioni circolanti.