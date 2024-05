Mida, chi è il finalista di Amici 2024: possibile vincitore circuito canto?/ È l’unico disco di platino ma…

La biografia di Mida, cantante finalista ad Amici 2024

Nasce a Caracas e cresce a Milano, classe 1999, il cantautore di origini italo-venezuelane Christian Mida in arte Mida conquista la maestra Lorella Cuccarini alle selezioni per un banco di canto ad Amici 2024. Nel corso del pomeridiano vive momenti di alti e bassi, oscillando tra le posizioni up and down nelle varie classifiche domenicali di canto giudicate da esperti tecnici e giudici esterni, in particolare cantanti famosi.

Il percorso tra up and down di Mida ad Amici 2024

Vive una crisi d’identità artistica per effetto della ricorrente sentenza critica della Pettinelli che sia al pomeridiano domenicale che alla fase serale del talent show lo giudica negativamente. Anna, che spesso lo chiama ai guanti di sfida a cantare senza l’autotune, e a rivisitare una canzone originale con l’aggiunta di barre, ritenendo la sua scrittura banale e dagli assiomi ridondanti. Ciò nonostante per il suo cantautorato lui ha il supporto della mentore e l’amore dei fan, tanto che presenta e pubblica ad Amici 2024 ben quattro singoli attesi nella tracklist del primo vero album Ep, Il sole dentro, in uscita il 17 maggio 2024 e che debutta alla tredicesima posizione tra gli album più venduti su iTunes. I brani che lo portano al successo, Rossofuoco che gli vale la certificazione del primo e unico disco di platino FIMI/Gfk per le vendite ad Amici 2024, e ancora Mi odierai, Fightclub e Que Pasa.

Tra un successo e l’altro prima di imporsi come finalista riceve il riconoscimento che lo consacra come la voce più influente su Spotify, il premio Spotify Singles. Un invito a registrare a Stoccolma un suo brano e un pezzo cult rispettivamente in una rivisitazione personale e una cover. Intanto finisce al centro del gossip per la lovestory con la ballerina Gaia De Martino che nasce per poi giungere al capolinea in una delle puntate del serale di Amici 2024. Sui social viene accusato di aver sfruttato la ballerina per visibilità e consensi fino al suo ritiro per infortunio da Amici rendendolo il concorrente più divisivo. Tuttavia nella performance più rappresentativa al serale, una cover di Fuera del Mercado, sembra dirsi nostalgico dell’ex riaccendendo nei fan la speranza per un ritorno di fiamma con la ballerina.

Mida alimenta la speranza dichiarando ai compagni rivali che si sarebbe autoeliminato qualora fosse finito al ballottaggio eliminatorio contro Gaia nel serale seguito all’eliminazione della ballerina infortunata e divenuta concorrente unica con la sostituta Aurora Ranvestel. Ma non viene creduto dal rivale finalista Petit, che lo accusa di una strategia finalizzata ai consensi e alla vittoria del talent votata al televoto dal pubblico.

Mida tra i meno quotati alla vittoria della finale di Amici, ma…

Gli piace la competizione e non la vive in maniera tossica. È una persona ambiziosa e anche se mi dicono che sono arrogante, non credo di esserlo, fa sapere di sé raccontandosi ad Amici 2024. Quindi non nasconde di volere la qualificazione in finale, che riesce ad ottenere. Tra i sogni nel cassetto inoltre Mida si vede un artista di fama internazionale: vorrebbe vincere un Grammy, fare una carriera in spagnolo e lavorare tanto all’estero.

E nell’attesa della finale le scommesse sulle piattaforme online lo vedono tra i concorrenti meno quotati al titolo di vincitore di categoria ballo e vincitore assoluto. Eppure Mida vanta anche il record nel circuito canto di Amici 2024 per il volume di ascoltatori mensili più alto su Spotify Italia. Che i crediti al talento possano anticipare una vittoria del circuito canto e assoluta del cantautore alla finale di Amici 2024?











