Mida e Gaia De Martino, incontro dopo Amici 2024?/ Gesti e dediche verso il ritorno di fiamma

Mida e Gaia De Martino, il ritorno di fiamma dopo Amici 2024 è davvero possibile?

Una delle coppie che ha fatto sognare il pubblico di Amici 2024 è quella composta da Mida e Gaia De Martino tramontato poi per scelta del giovane cantante che ha deciso di allontanarsi dalla ballerina che, con grande difficoltà, ha accettato questa separazione.

Eppure, gli atteggiamenti di entrambi in casetta hanno alimentato il sospetto che la storia non fosse realmente conclusa, infatti pur avendo chiuso con Gaia per concentrarsi sulla sua musica, Mida ha continuato a starle sempre accanto, cercando la sua compagnia e il suo supporto. Attenzioni che hanno inevitabilmente tenuto legata Gaia, ancora piena di sentimenti per il cantante dalle origini sudamericane.

Mida e Gaia sia amano ancora secondo il web: il gesto della ballerina di Amici 23

Il web è convinto che Mida e Gaia siano ancora innamorati l’uno dell’altra, e lo confermerebbero anche i gesti fatti da lei dopo Amici 2024. Dopo aver condiviso un video, poi cancellato, in cui stavano ancora insieme, Gaia ha pubblicato un altro filmato con le seguenti parole di Maria De Filippi: “Le storie non sono mai fatte come le vogliamo noi, c’è una storia, ci sono dei comportamenti, ci sono delle reazioni no? È fatta di discussioni, è fatta di non capirsi, è fatta di capirsi, di andare d’accordo, di non andare d’accordo, è fatta di tante cose, ma io, io, io, in una storia non c’è.” Parole che, secondo molti, sarebbero destinate a Mida. C’è dunque la possibilità di un ritorno di fiamma? Difficile dirlo, ciò che sembra più probabile è che Mida e Gaia avranno sicuramente un incontro finito Amici 23.











