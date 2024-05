Mida ingaggiato da Believe ed eliminato ad Amici 2024?/ L’indiscrezione inaspettata!

Mentre le anticipazioni del settimo serale di Amici 2024 mettono Mida a rischio eliminazione di questa puntata, girano rumors sull’interessamento della nota casa discografica -Believe music Italia- per il giovane cantante.

Il cantante, scoperto da Lorella Cuccarini, nel suo percorso di studio del canto ha già all’attivo una certificazione di disco di platino per le oltre 100mila copie vendute FIMI/Gfk in Italia , con un singolo: Rossofuoco.

Tuttavia, mentre si preannuncia avviato il futuro nell’industria musicale per lui, Mida sembra in difficoltà ad un passo dalla semifinale di Amici 2024.

Mida vs Martina: chi é eliminato ad Amici 2024?

Stando alle anticipazioni di Amici 2024 ci sarà un tracollo per il giovane cantante che si vedrà travolto dal fallimento della squadra dei Cuccalo, Sarah e il cantante finiscono nominati a rischio e si scontrano in una prova per l’accesso al ballottaggio eliminatorio finale.

Da quello che si apprende a perdere allo scontro é Mida, che quindi sarà chiamato a giocarsi la permanenza nel programma contro Martina Giovannini e Dustin Taylor.











