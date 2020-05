Midnight Sun, il libro prequel di Twilight/ Stephenie Meyer: “il passato di Edward”

Pubblicità

Midnight Sun è il titolo del ibro prequel di Twilight, la saga letteraria di Stephenie Meyer dedicata alla storia d’amore tra il vampiro Edward e Bella. La storia, che ha conquistato il cuore di milioni di persone nel mondo, sta per tornare visto che a distanza di quindici anni dal primo capitolo e a otto anni dall’ultimo film “Breaking dawn” è in arrivo un nuovo attesissimo libro. Proprio così, l’autrice Stephenie Meyer si prepara a lanciare il nuovo capitolo letterario “Midnight Sun” in uscita per il mese di agosto 2020. Ospite del programma mattutino Good Morning America, la Meyer ha rivelato che il nuovo libro della saga di Twilight sarà pubblicato il prossimo 4 agosto negli Stati Uniti d’America e si chiamerà “Midnight Sun”. Una notizia che, manco a dirlo, ha scatenato i fan di Edward e Bella che sui social hanno cominciato a lanciare un vero e proprio countdown per quello che si preannuncia uno dei romanzi fantasy più attesi dell’anno. “È un periodo folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per far uscire il libro ma alcuni di voi stanno aspettando da così tanto tempo e non sembrava giusto farvi aspettare ancora” ha dichiarato la scrittrice che, per l’emergenza sanitaria da Coronavirus, aveva pensato di rimandare la pubblicazione.

Midnight Sun, la trama del libro prequel di Twilight

Stephenie Meyer però ha cambiato idea, visto che “Midnight Sun – Twilight” arriverà sugli scaffali americani dal prossimo 4 agosto 2020 e poco dopo anche nel resto del mondo. A differenza dei precedenti romanzi, questo nuovo capitolo sarà interamente dedicato al punto di vista del vampiro Edward Cullen come ha anticipato l’autrice nella sinossi del romanzo: “Scavando più a fondo nell’affascinante passato di Edward e nella profondità dei suoi pensieri, impareremo a capire perché questo sia il dilemma più complesso della sua vita. Come può innamorarsi di Bella sapendo di mettere in pericolo la sua vita? In Midnight Sun, Stephanie Meyer ci trasporta nuovamente in un mondo che ha affascinato milioni di lettori, ricamando sul mito di Ade e Persefone e regalandoci un romanzo epico sul piacere e sulle conseguenze devastanti dell’amore più profondo”. Intanto i protagonisti dei film campioni di incassi al botteghino Robert Pattinson e Kristen Stewart sembrerebbero già pronti a rivestire i panni di Edward e Bella e far sognare ancora una volta milioni di persone!



