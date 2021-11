Mietta, dagli ex fidanzati, allo scandalo del Covid a Ballando con le Stelle/ “Nel mio cuore oggi…”

Questa sera, 13 novembre, Mietta torna in gara a Ballando con le stelle 2021. La cantante qualche settimana fa è risultata positiva al Covid, scatenando un’accesa polemica nel programma, partita da Selvaggia Lucarelli. Alla domanda “Sei vaccinata?”, Mietta ha tergiversato, ritenendo non fossero domande da fare, per di più in diretta. La cantante ha poi successivamente spiegato di aver seguito e rispettato tutti i protocolli di sicurezza in vigore e di essere stata attentissima. Sta di fatto che la cantante è rimasta in quarantena per alcune settimane, attendendo l’esito negativo del tampone. Questa sera, dunque, può tornare in gara ma la strada che ha di fronte è ora molto complicata.

Mietta e Maykel Fonts, ritorno a Ballando con le Stelle 2021/ "Finalmente balleremo"

Mietta, gli ex fidanzati: oggi un nuovo amore nel suo cuore?

Chissà che questa sera Mietta non si sbilanci un po’ di più sulla sua vita privata. Sappiamo che in passato la cantante ha avuto una lunga relazione con Brando Giorgi, celebre attore che abbiamo visto concorrente nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Successivamente la cantante ha avuto una relazione con Davide Tagliapietra dal quale ha avuto un figlio, Francesco Ian. Anche quella relazione è però finita e oggi parte che Mietta stia frequentando un’altra persona, anche se preferisce mantenere totale riserbo sull’identità dell’uomo che oggi le fa battere il cuore.

LEGGI ANCHE:

Mietta ancora positiva al Covid?/ Salta di nuovo Ballando con le Stelle, ma...Selvaggia Lucarelli vs Mietta/ "Non vaccinata e malata? Vaccini funzionano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA