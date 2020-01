Migliaccio, morto nutrizionista dei Vip/ Da Fiorello alla Balivo “uomo generoso e…”

La morte del prof Pietro Migliaccio, noto nutrizionista scomparso all’improvviso la scorsa notte a Roma, ha lasciato un enorme vuoto non solo nel campo della medicina. Sono tanti i Vip che oggi hanno voluto ricordare e rendere l’ultimo saluto ad un professionista ma ancor prima ad una persona descritta come generosa ed estremamente intelligente, unendosi al cordoglio della famiglia. Dallo showman Fiorello alla conduttrice Caterina Balivo passando per la giornalista Barbara Palombelli, sui social non mancano i messaggi di addio al celebre nutrizionista spesso volto tv. Fiorello ha espresso il suo dolore per la morte di Migliaccio con un video su Twitter: “Rip professor Migliaccio”, si è limitato a scrivere nella didascalia. Nel video postato, l’intervista concessa dal nutrizionista nel corso di una puntata di Edicola Fiore, durante la quale lo showman si prendeva gioco della “erre moscia” del professore, facendosi raccontare la dieta “ideale”. In Migliaccio non mancava il grande senso dell’umorismo che lo ha sempre caratterizzato, stando al gioco e scherzando a suon di “pasta alla peripatetica”.

MIGLIACCIO MORTO: IL CORDOGLIO DI CATERINA BALIVO E BARBARA PALOMBELLI

A unirsi al cordoglio per la morte di Migliaccio, anche Caterina Balivo che tramite il medesimo social ha twittato: “Apprendo ora la notizia, una persona generosa intelligente e un gran professionista”. Barbara Palombelli, volto di Forum, ha invece ricordato il nutrizionista scomparso in un lungo post su Facebook: “La scomparsa del professor Pietro Migliaccio lascia un vuoto immenso, 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv”, ha scritto questa mattina. Ad unirsi ai messaggi di addio, anche lo chef Alessandro Circiello, che su Instagram ha scritto: “La scomparsa del Prof. Pietro #Migliaccio lascia un vuoto immenso. Affetto, amicizia, grande divulgatore e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme in tv, otre dieci anni fa’ realizzammo insieme la prima rubrica sulla sana alimentazione in Rai”.

