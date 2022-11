Miglior portiere Serie A/ Rombola: “Stupito da Falcone, per l’Italia…” (esclusiva)

MIGLIOR PORTIERE SERIE A: IL PUNTO DI ANTONIO ROMBOLA

Il campionato di Serie A è arrivato ad un passo dalla sosta per i Mondiali: è il tempo giusto per provare a tracciare i primi bilanci sulla prima parte di stagione, che si concluderà nel fine settimana. Una delle domande che abbiamo posto, per esempio, è quella relativa al miglior portiere della Serie A: chi è stato davvero a stupire per rendimento? Ci sono state delle sorprese tra i nomi meno considerati, e chi invece ha deluso le aspettative?

Un discorso utile anche per capire quale possa essere il futuro della nostra nazionale: vero che Gigio Donnarumma è ancora molto giovane, ma è chiaro che avere delle alternative in un ruolo delicato come quello del portiere non sarebbe affatto male. Dunque, per avere un quadro sul miglior portiere della Serie A e per una valutazione generale sul rendimento degli estremi difensori del nostro campionato, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di calciomercato Antonio Rombola.

Chi è stato secondo lei il miglior portiere del campionato di Serie A finora? Secondo me il miglior portiere del campionato finora è stato Wladimiro Falcone del Lecce, mi ha stupito per il suo rendimento.

E quello che l’ha delusa di più? Dico Rui Patricio della Roma: è stato pagato tanto, ma finora ha veramente deluso…

C’è un portiere giovane che ha fatto meglio di altri? Direi Marco Carnesecchi: con la Cremonese ha giocato poco per infortunio, ma finora è quello si è fatto maggiormente notare tra i giovani.

Per la Nazionale è sempre Donnarumma il portiere migliore? Sì, devo dire che Donnarumma è ancora la scelta migliore per l’Italia. Tuttavia, posso anche fare un nome in alternativa e dico quello di Ivan Provedel, che sta facendo molto bene nella Lazio.

Restano sempre Zoff e Buffon i migliori portieri del calcio italiano? Direi proprio di sì. Zoff e Buffon restano i migliori portieri del calcio italiano. Quello che hanno fatto loro finora non lo ho fatto nessuno…

