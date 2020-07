“Migrante ubriaco bacia neonata in bocca”/ Biella choc: sottoposta a tampone Covid-19

Choc a Cavaglià, in provincia di Biella, dove un migrante ha baciato una neonato sulla bocca. A riportare oggi la notizia è Il Giornale nell’edizione online, che rammenta quanto accaduto la scorsa domenica sera, raccogliendo proprio la denuncia della madre della bimba di appena sei mesi, ancora sotto choc. Erano circa le 22.00 quando la donna, insieme al compagno ed ai loro due figli sono arrivati vicino al bar, dove erano seduti anche alcuni ragazzi di colore. “Noi stavamo salutando alcuni amici quando uno di loro si è avvicinato, pensavo volesse entrare nel locale, e invece si è buttato sulla bambina e le ha dato un bacio sulle labbra”, è la denuncia choc della donna. Il Giornale, nel darne notizia, riporta anche il contenuto della denuncia presentata dal padre della piccola. Secondo il suo racconto, lo straniero barcollando si sarebbe avvicinato, poi “senza dire nulla e con un movimento fulmineo, guardando la bambina (…) abbassa il capo per baciarla al volto”. Tutto, dunque, si sarebbe consumato in pochi istanti. La donna cerca di comprendere quanto accaduto mentre si precipita nel bar alla ricerca di un fazzoletto bagnato allo scopo di ripulire il volto della sua bambina da quel gesto terribile. Nel frattempo all’esterno del locale gli animi si scaldano.

MIGRANTE BACIA NEONATA IN BOCCA: MAMMA SOTTO CHOC

La mamma, nel ricordare i fatti accaduti all’esterno del bar ha aggiunto: “L’immigrato rideva con gli altri amici, ignorava il mio compagno e poi lo ha aggredito”. Tra il padre della neonata e il migrante scoppia una lite: quest’ultimo avrebbe iniziato ad urlare brandendo una bottiglia, mentre, si legge ancora nella denuncia dell’uomo, “mi afferrava per la maglietta strappandola”. I due saranno separati da alcuni amici della coppia ed avventori del bar mentre la madre della bambina allertava i carabinieri. Il migrante nel frattempo si sarebbe dato alla fuga rifugiandosi in un centro di accoglienza non prima di aver minacciato la coppia facendo il gesto di lanciare addosso le bottiglie di birra. L’uomo autore del gesto sarebbe stato identificato dai militari ma non sottoposto a fermo. Il Giornale ha tentato di sentire anche le forze dell’ordine intervenute che però non sono autorizzate a rilasciare informazioni in merito, mentre la stampa locale, nella giornata di ieri ha parlato di un “ubriaco” che avrebbe “tentato” di dare un “bacetto” alla bimba. La madre invece conferma tutto al quotidiano: “Le ha proprio dato il bacio ed era ubriaco. Puzzava tanto di alcol”. Ovviamente l’accaduto ha acceso ulteriori paure e l’inevitabile incubo Covid. Per questo lo scorso lunedì mattina la piccola è stata sottoposta al tampone per il Coronavirus che fortunatamente ha dato esito negativo ma sul referto è stato consigliato il tampone anche sull’autore del gesto. In caso di positività ad eventuali malattie trasmissibili, allora saranno eseguiti ulteriori controlli sulla bambina, ma il timore della famiglia è dietro l’angolo ed intanto sia il padre che la madre hanno denunciato l’accaduto.



