Bollettino coronavirus Italia/ Dati Ministero Sanità 22 luglio: il ‘nodo’ mascherine

Scendono i contagi, calano le vittime, ma per il Governo e il Ministero della Sanità bisogna tenere ancora altissima la guardia e osservare con pericolosità ogni minimo assembramento per fermare sul nascere eventuali focolai: il bollettino coronavirus di ieri ha visto un aumento di “soli” 15 morti rispetto alla giornata di lunedì, con dato complessivo che sale a 35.073 da inizio pandemia. Sono poi 244.752 per persone colpite dal Covid-19 (+129 nelle ultime 24 ore), di cui attualmente malati solo 12.248, decrescita di 156 unità rispetto al giorno prima: sono poi 197.431 le persone dimesse-guarite (+269 rispetto alla giornata di lunedì), mentre ricoverati in terapia intensiva sono 49 pazienti in tutta Italia (lieve aumento di 2 unità). Il bollettino Covid Italia del Ministero della Sanità vede poi 732 ricoverati in reparti Covid-19 e 11.467 in isolamento domiciliare e non in gravi condizioni: sono in tutto 6 le Regioni senza nuovi contagi nell’ultimo bollettino (Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna, Puglia), mentre in Lombardia, ancora una volta regione più colpita, va segnalata la diminuzione sia di vittime (“solo” 1) che di contagi, +34 sui 129 nazionali.

CORONAVIRUS ITALIA: IL “NODO” MASCHERINE

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Sanità in arrivo questo pomeriggio attorno alle ore 17.30, risuona negli appelli della politica ancora una guardia molto alta da genere per il rischio di eventuali nuove ondate di pandemia nelle prossime settimane, al netto della situazione che comunque resta al momento tutt’altro che critica. «I giovani devono comprendere che non è ancora il momento di abbassare la guardia», ha spiegato ieri il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese ribadendo l’esortazione ad autoimporsi la mascherina appena non sia possibile rispettare la distanza interpersonale. «I controlli affidati alle forze di polizia sono fondamentali ma la consapevolezza che ognuno di noi sia il miglior controllore di se stesso non ci deve mai abbandonare», ha aggiunto la titolare del Viminale, avvertendo come «Rischiamo di tornare indietro, ai mesi bui di chiusura della scorsa primavera». Sul tema assembramenti, la Lamorgese conclude il suo ragionamento «vi è la necessità da parte delle istituzioni, della scuola e delle famiglie di uno sforzo più incisivo per informare e rendere più consapevoli i giovani sui rischi che si corrono a violare le norme anti contagio».



