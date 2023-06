Migranti dormono in una scuola in attesa del tribunale/ Dalla Francia: “Situazione fuori controllo”

Al 58 di rue Erlanger, nel 16° arrondissement di Parigi, sono 650 i giovani migranti a dormire in una scuola in disuso. La maggior parte di loro proviene da Mali, Guinea e Costa d’Avorio. Al loro arrivo, sono stati riconosciuti maggiorenni dal servizio di valutazione per i minori non accompagnati, gestito dall’associazione France Terre d’Asile. Tutti hanno presentato ricorso al giudice per i minorenni per impugnare la decisione. Nel caso in cui vengano riconosciuti minorenni, potranno essere presi in carico dall’Assistenza Sociale per l’Infanzia. In caso contrario, saranno espulsi se la loro domanda di permesso di soggiorno non avrà successo.

In attesa di capire quale sarà il loro destino, i giovani migranti sono in strada. Dal 4 aprile quattro associazioni, Tara, Les Midis du MIE, Timmy e Utopia 56, li hanno riuniti lì. “La prefettura ritiene che il comune sia responsabile perché proprietario della scuola. Da parte sua, il municipio afferma che spetta allo Stato farsi carico di questi giovani. Si passano la palla e nel frattempo non succede niente”, spiega Agathe Nadimi, volontaria e presidente di Las Midis de MIE. All’ingresso della scuola sono installati sei bagni di cantiere e un rubinetto.

“Non abbiamo la forza per controllarli”

La situazione “Sta diventando insostenibile”, spiega Agathe Nadimi a La Croix. Il comune si è rivolto al tribunale per chiederne l’espulsione e obbligare così la prefettura a ospitarli. La decisione è prevista per il 30 giugno. “Lo Stato sta lavorando a un’operazione di accoglienza nei giorni successivi alla decisione del tribunale”, afferma Ian Brossat, vicesindaco di Parigi incaricato degli alloggi, degli alloggi di emergenza e della protezione dei rifugiati.

I migranti che a Parigi vivono momentaneamente in una scuola sono sospesi in attesa della decisione del giudice per i minori. Il periodo di attesa è lungo, otto mesi in media, quindici al massimo. Nel frattempo, non esiste una struttura specifica per sostenere questi giovani. “Ristagnano per le strade di Parigi“, dice Agathe Nadimi. Le associazioni hanno persino assunto sette guardie giurate. “Non abbiamo più le forze vitali per controllarli. Ho paura, vivo con l’annuncio di una possibile tragedia”, spiega Agathe Nadimi. Da diverse settimane la scuola è nel mirino dell’estrema destra. I collettivi Nemesis e Native identity hanno organizzato diversi raduni davanti allo stabilimento, chiedendo che vengano rimandati nei loro Paesi d’origine.

