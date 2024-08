A pochi giorni dall’appello di Papa Francesco a non respingere i migranti perché sarebbe un “peccato grave“, il quotidiano la Verità ha rispolverato alcune vecchie dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni da decine di preti africani che – a differenza della loro guida spirituale – avevano chiesto l’esatto contrario: favorire la permanenza degli africani (specie se giovani) nelle loro terre d’origine, combattendo la drammatica piaga dei viaggi in barconi e barchette fatiscenti attraverso una serie di investimenti per lo sviluppo del continente dall’altra parte del Mediterraneo.

Appelli – quelli dei preti africani – che erano già iniziati nel 2015 quando fu il presidente della Conferenza episcopale congolese (monsignor Nicolas Djomo Loba) a rivolgere alla sua popolazione un appello in tal senso: “Siete il tesoro dell’Africa – disse – [e] il vostro continente ha bisogno di voi”, esortando la popolazione a non lasciarsi “ingannare dall’illusione di lasciare i vostri Paesi” per trovare fortuna, lavoro e ricchezze all’estero perché – nella realtà dei fatti – “[i] posti lavoro [sono] inesistenti in Europa e in America“; ribadendo che un uso sapiente delle risorse in patria potrebbe essere fondamentale per “rinnovare e trasformare il nostro continente”.

Un appello simile contro il fenomeno dei migranti irregolari era stato rivolto alle popolazioni africane anche da monsignor Joseph Osei-Bonsu che – l’anno successi rispetto a Loba – precisò che “i giovani africani (..) devono capire che l’Europa e le altre arre al di fuori dell’Africa non garantiscono automaticamente benessere e piacere“; e se lo fanno, è sicuramente in misura minore rispetto a quelli che si potrebbero ricavare dal “duro lavoro per guadagnarsi da vivere (..) nei loro Paesi”.

Ma il (lungo) elenco di preti africani che sembrano ragionare in controtendenza rispetto al pontefice e alla maggior parte dei progressisti europei ed italiani non finisce qui perché – ricorda sempre La Verità – non si può non citare anche il vescovo nigeriano Joseph Bagobiri che definì la sua una terra di “speranza di vita” maggiore di quella auspicabile “in Europa o altrove”; sottolineando che “il Paese ha ricchezze e risorse immense” rispetto all’estero che trasformerebbe gli africani in “mendicanti in cerca di ricchezze illusorie“.

Sempre monsignor Bagobiri ci tenne anche a precisare che le spese affrontate dai migrati per abbandonare (illegalmente) l’Africa, se “investite creativamente (..) in attività economiche” li avrebbe resi dei veri e propri “imprenditori”; mentre l’Assemblea plenaria del Secam aveva preferito (nel 2022) una riflessione sul fatto che la governance africana dovrebbe investire più risorse per “incoraggiare la loro libera decisione e coinvolgerli nella costruzione dei loro paesi” arrivando da ultimo all’obiettivo di “scoraggiare la migrazione irregolare (..), promuovendo la giustizia sociale e l’inclusione”.

Mentre – infine – tra i preti africani non era mancato neppure un appello solamente lo scorso anno da parte di Bruno Ateba per i paesi occidentali ad aiutare i governi nella creazione di “posti di lavoro e opportunità economiche”: solo così – aveva spiegato – i giovani africani “non sentirebbero il bisogno di emigrare” alla base di quello che lui stesso ha definito un vero e proprio “esodo“.