Migranti: salvate oltre 700 persone/ I soccorsi a Siracusa e Roccella Jonica

Nella giornata di oggi ci sono stati due interventi da parte della Guardia Costiera per salvare dal mare alcuni migranti. Complessivamente sarebbero stati soccorsi e portati in salvo oltre 700 migranti, ma dai dati riportati dalle testate italiane il numero appare non esattamente chiaro. Certo è che il primo intervento è stato fatto in mattinata, a circa 95 miglia nautiche al largo di Rocella Jonica, a Reggio Calabria, e il secondo intervento di salvataggio è avvenuto nel corso del pomeriggio, questa volta a circa 100 miglia nautiche ad est di Siracusa. Tutti i migranti sono stati portati in salvo e redistribuiti in diverse località.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 23 MARZO 2023/ Chiusura a -0,15%

Salvati oltre 700 migranti dai mari italiani

I mezzi della Guardia Costiera sono partiti fin dalle primissime luci della mattinata di oggi, quando una segnalazione aveva individuato un peschereccio con a bordo parecchi migranti nel mare Jonico, a circa 95 miglia nautiche da Roccella Jonica, vicino a Reggio Calabria. Non è chiaro se a bordo ci fossero 325 persone (dato della Gazzetta del Sud), oppure 295 (come, invece, riporta Ansa), mentre sarebbero state impiegate tre motovedette della Guardia Costiera. Parte di questi sono stati indirizzati a Crotone, mentre un’altra parte a Roccella Jonica, e provenivano tutti da Pakistan, Egitto e Siria.

SCENARIO FED E BCE/ Le 3 variabili "pazze" che interrogano governi e banche centrali

Nel pomeriggio, invece, alla Guardia costiera è giunta una seconda segnalazione di un’imbarcazione con migranti, questa volta al largo delle coste di Siracusa. L’operazione di salvataggio si è svolta a circa 100 miglia nautiche ad est della città siciliana, con il supporto di una motovedetta della Guardia costiera e di due navi Corsi, con anche il sopporto di un pattugliatore Frontex e di tre navi mercantili. L’imbarcazione che portava i migranti, nuovamente un peschereccio, è stata definita in precarie condizioni di navigabilità e con i motori in avaria. A bordo sono stati individuate circa 450 persone partite dalla Turchia, ma dei quali non sono ancora state appurante le effettive nazionalità.

LEGGI ANCHE:

GEO-FINANZA/ Ecco le alleanze che possono rafforzare la nostra economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA