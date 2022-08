Reggio Calabria, picchiato con caschi e sedie da 20 ragazzi/ Video pestaggio choc

Picchiato da 20 giovani a Reggio Calabria con cashi e sedie

Un ragazzo poco più che maggiorenne è stato picchiato a Reggio Calabria da un gruppo di circa 20 persone, che lo avrebbero picchiato con sedie e caschi. A renderlo noto è il sindaco Giuseppe Falcomatà con un post su Facebook nel quale condivide anche il video dell’aggressione, ripreso da un cellulare. Nel video si vede la vittima seguita da un folto gruppo di ragazzi, in parte anche minorenni a quanto riporta Ansa, volano alcuni pugni e calci, il ragazzo picchiato prova a scappare.

“IA per decifrare le lingue antiche”/ Silvia Ferrara “Così riempiamo pagine bianche”

Viene raggiunto da una sedia di plastica bianca, prova a restituire un paio di pugni, senza successo e si dà nuovamente alla fuga. Il ragazzo viene seguito e picchiato, continuano a volare calci, pugni e sedie, qualcuno lo colpisce anche con un casco da moto. Tutto questo avviene sul lungomare di Reggio Calabria, tra i passanti increduli, alcuni che filmano, altri che urlano o scappano, nessuno che interviene. Il branco sembrava essere composto da almeno una ventina di persone, tutte contro uno solo, inerme, che incassa. Il ragazzo non avrebbe, però, sporto ancora alcuna denuncia, mentre sui fatti indagano le Forze dell’Ordine in collaborazione con la Procura della Repubblica e con la Procura per i minori.

Camilla Canepa, procura interroga membri Cts/ Dubbi su criteri open day AstraZeneca

Ragazzo picchiato a Reggio Calabria, il sindaco: “vergognoso”

La vicenda del ragazzo picchiato a Reggio Calabria dal branco di 20 persone è avvenuta nella notte tra sabato e domenica ed è stata resa nota dal sindaco Giuseppe Falcomatà tramite il suo profilo Facebook. Secondo il sindaco, che condivide anche il video, si tratta “esclusivamente di una questione di educazione”. Ai protagonisti del video “vorrei dire vergogna, perché quella che si vede non è semplicemente una rissa, ma un vero e proprio pestaggio, tutti contro uno”. “Se io riconoscessi mio figlio in quelle immagini”, continua Falcomatà, “non ci penserei due volte ad accompagnarlo in Questura”.

Enrico Mentana, irruzione negli studi La7 mentre c'è Renzi/ Video “Ma allora ditelo”

Le indagini per comprendere le ragioni per cui il branco ha picchiato il ragazzo a Reggio Calabria sono in corso, anche se lui non avrebbe ancora sporto denuncia. Sentito dalle FdO, il ragazzo non avrebbe neppure dato alcuna spiegazione per quello che è successo nella notte sul lungomare e che è sfociato nel violento pestaggio immortalato dal video. Fortunatamente il ragazzo non ha subito alcuna ferita grave, né sarebbe in pericolo di vita, seppur abbia riportato alcune lesioni e la fratturazione del setto nasale.













© RIPRODUZIONE RISERVATA