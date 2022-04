Miguel Gobbo Diaz, chi è/ L’attore di “Nero a metà” è ancora single?

Tutti lo conoscono per la sua partecipazione nella fiction Rai di successo “Nero a metà”, ma chi è Miguel Gobbo Diaz? Nato a Santo Domingo nel 1989, l’attore è arrivato in Italia all’età di tre anni ed è cresciuto in provincia di Vicenza, per la precisione a Creazzo. Prima di fare il salto di qualità nella recitazione, ha coltivato il suo amore per il calcio: fino all’età di 16 anni, infatti, ha giocato nella squadra del Sovizzo Calcio.

L’amore tra Miguel Gobbo Diaz e la recitazione è però sbocciato presto: da giovanissimo, infatti, ha deciso di trasferirsi a Roma per avere la possibilità di frequentare il Centro sperimentale di cinematografia. Nel 2012, all’età di 23 anni, è stato protagonista di puntata nella fiction “Il commissario Rex”. Da quel momento in poi si è diviso tra grande e piccolo schermo, senza dimenticare la passione per il teatro. Tra le pellicole cinematografiche ricordiamo “La grande rabbia” di Claudio Fragasso, mentre in tv, oltre alla già citata “Nero a metà”, la produzione Netflix “Zero”.

CHI È MANUEL GOBBO DIAZ? LA SUA VITA PRIVATA LONTANA DAI GOSSIP

Si sa poco della vita privata di Miguel Gobbo Diaz. L’attore italiano, infatti, tiene molto alla sua privacy e delle sue abitudini lontano dai riflettori non si conosce praticamente nulla. Anche per quanto riguarda l’amore, c’è un grosso enigma: è ancora single? Sui social network non sono comparse fotografie o video che lo ritraggono insieme a qualche ragazza. Ma attenzione, appunto, alla grande privacy: potrebbe essere fidanzato in gran segreto…

Intervistato da Spettacolo Musica Sport, Miguel Gobbo Diaz ha messo in risalto l’importanza di “Nero a metà” anche al di fuori dal mondo dello spettacolo, il ruolo di Malik gli ha infatti permesso di conoscere lati di sé che non conosceva: “Ho scoperto quanto sono disposto a lasciarmi andare, a lavorare per raggiungere i miei obiettivi. Ho studiato e continuo a studiare tanto per fare questo mestiere e mi rendo conto che Malik e Miguel sono molto simili. Come lui ha usato la sua determinazione per diventare un grande poliziotto io ho utilizzato la mia per studiare come attore e dare il meglio che posso”.

