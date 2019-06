Mihajlovic rinnova col Bologna, ufficiale/ Accordo fino al 2022: “Progetto ambizioso”

Sinisa Mihajlovic rinnova con il Bologna, è ufficiale: il tecnico ha messo nero su bianco un nuovo contratto fino al 30 giugno 2022 ed ha messo fine a tutte le indiscrezioni che lo vedevano vicino ad altre squadre. Subentrato in corsa a Filippo Inzaghi, il serbo è riuscito ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi raggiungendo la salvezza matematica prima dell’ultima giornata, quasi un miracolo vista la situazione di classifica dei felsinei qualche mese fa. Soddisfatto il Presidente Joey Saputo: «E’ un momento importante per il nostro Club. L’accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi».

MIHAJLOVIC-BOLOGNA, UFFICIALE IL RINNOVO

Accostato nelle ultime settimane alla panchina della Roma, Sinisa Mihajlovic ha deciso di prolungare la sua permanenza al Dall’Ara e di tentare di raggiungere risultati importanti con la compagine emiliana. Un progetto ambizioso con un presidente pronto a mettere mano al portafoglio per fare il salto di qualità, ecco le parole di Sinisa Mihajlovic sul rinnovo di contratto: «Sono felice. Ho voluto fortemente Bologna perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati». Ed i rossoblu sono già al lavoro sul mercato: nel mirino diversi pallini del tecnico serbo, da Lyanco a Rincon, passando per Basta e Obiang.

© RIPRODUZIONE RISERVATA