Mika e Laura Pausini, duetto per la pace ad Eurovision/ “Momento splendido”

Mika e Laura Pausini incantano ad Eurovision Song Contest 2022 con uno splendido duetto in favore della pace. Le due star si prendono l’applauso di tutto il Pala Olimpico di Torino al termine di un doppio duetto che li vede dapprima impegnati con il brano Fragile di Sting e poi con People have the power di Patti Smith. La loro esibizione vale gli applausi travolgenti del pubblico, che invoca a gran voce i loro nomi. Anche sul web, naturalmente, il duetto prende il largo, tra cuoricini e attestati di stima per le due star.

Mika e Laura Pausini, duetto meraviglioso ad Eurovision Song Contest 2022

“Bravissimi ed internazionali”, il commento in diretta tv di Cristiano Malgioglio dopo l’esibizione di Laura Pausini e Mika. “E’ stato un momento davvero splendido” aggiunge il co-conduttore Rai, Gabriele Corsi. E intanto la coppia ringrazia tutte le persone che hanno partecipato con calore e amore al “duetto per la pace”, intonato in occasione della seconda semifinale della kermesse. Un’esibizione che gli appassionati di musica difficilmente dimenticheranno…

