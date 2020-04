Mika, madre ricoverata d’urgenza/ Ha il Coronavirus? Familiari con sintomi…

Domenica scorsa, nella nuova puntata di Domenica In, il pubblico aspettava con ansia di vedere e ascoltare Mika ma è rimasto poi deluso quando il cantante non si è fatto vedere. Soltanto nelle ultime ore il cantante, scusandosi per quanto accaduto, ha spiegato il perché di questa improvvisa assenza. La colpa è ancora una volta del Coronavirus che ha purtroppo colpito sua madre. “Voglio scusarmi per il mio recente silenzio. – ha infatti esordito il cantante nel suo lungo post su Instagram, per poi spiegare – La scorsa settimana è stata turbolenta per la mia famiglia come lo è stata per molti altri in tutto il mondo.” Questo è accaduto perché “Più membri della mia famiglia, tutti a Parigi, hanno avuto sintomi di COVID-19. Domenica pomeriggio, poi, proprio mentre stavo per andare in diretta in onda sulla Rai Uno in Italia, mia madre è stata trasportata via d’urgenza in ambulanza”, ammette il noto cantante.

Mika assente a Domenica In per sua madre: “Ha combattuto un cancro al cervello, ora…”

Questa la motivazione della sua assenza a Domenica In, dove avrebbe dovuto essere in collegamento con Mara Venier. “Sono stato costretto a rinunciare alla trasmissione e ad aiutare mio fratello e mia sorella, a distanza. – racconta allora Mika, ricordando la malattia che sua madre già stava combattendo – Mia madre ha combattuto un cancro al cervello aggressivo e per questo motivo, con il passare dei giorni, le sue condizioni sono peggiorate e ci hanno detto di prepararci al peggio.” Dopo l’allarme iniziale e la grande preoccupazione, per Mika e la sua famiglia c’è uno spiraglio di luce: “Ci siamo seduti a casa, ognuno di noi separato, incapace di contattarla o parlarle, proprio come molti di voi in situazioni simili in questo momento. Ieri, per miracolo, siamo stati informati che si sta stabilizzando”, ammette. Così conclude: “Mi sento incredibilmente grato di potere scrivere oggi queste righe, e ho una gratitudine davvero smisurata per tutte le persone che lavorano nella sanità e combattono questo virus in prima linea.”



