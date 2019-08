Mikaela Calcagno mamma/ Foto, è nata Mia: “giorni e notti di preoccupazione e di..”

È un giorno di grande gioia per la giornalista Mikaela Calcagno: oggi infatti è nata Mia, figlia avuta da Gianluca Paparesta, ex arbitro e moviolista per Mediaset Premium. Il lieto annuncio è arrivato su Instagram, dove la Calcagno ha pubblicato la foto del braccialetto della sua bambina, accompagnata da una didascalia che è un messaggio di gioia e ringraziamento. “Il braccialetto più prezioso del mondo – esordisce la giornalista, che poi cita gli addetti ai lavori che le sono stati vicino in questi giorni comunque complicati – Grazie a medici, ostetriche ed infermieri del reparto #ostetriciaeginecologia dell’ospedale #sanraffaelemilano per la tempestività, la professionalità e l’affetto con cui dal primo attimo si sono presi cura di noi.” Mikaela Calcagno tiene però a fare anche un altro importante ringraziamento.

Mikaela Calcagno mamma: “Giorni di preoccupazione ma…”

“Un grazie particolare al reparto di #patologianeonatale che si è dedicato alla nostra piccola Mia. – scrive la compagna di Gianluca Paparesta, per poi aggiungere – Grazie alle mamme ed i papà che abbiamo incontrato in questo percorso, con i quali abbiamo condiviso giorni e notti di preoccupazione e di speranza, proprio come si fa in una grande famiglia.” Tante, dunque, le persone che le sono state vicino e l’hanno accompagnata in questo percorso che ha portato alla nascita della sua tanto desiderata bambina. Tantissimi anche i complimenti e le congratulazioni del popolo del web: “Tanti auguri Mikaela, a te e alla tua meravigliosa bambina. Un dono magico dal cielo”, scrive un’utente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA