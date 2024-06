Mike Bongiorno: chi è e come è morto/ L’amore per la moglie Daniela e i figli Michele, Nicolò e Leonardo

Mike Bongiorno: la vita privata, la moglie Daniela e i figli

Mike Bongiorno è stato uno dei padri della televisione italiana nonchè tra gli inventori del quiz che, ancora oggi, appassionano il pubblico italiano. Con la sua professionalità ha creato tantissimi format di successo ottenendo sempre la stima e il rispetto del pubblico e degli addetti ai lavori. determinato, serio e con una grande dedizione al lavoro, non lasciava nulla al caso riuscendo a conciliare la sua vita privata e professionale al punto da non aver mai rinunciato all’amore ed essersi sposato ben tre volte. Mike Bongiorno si è sposato la prima volta, nel 1948 con la cantante lirica Rosalia Maresca ma nel 1952 tale matrimonio fu giudicato nullo. Il secondo matrimonio fu celebrato a Parigi nel 1968 quando il conduttore sposò la giornalista Annarita Torsello da cui si separò due anni più tardi.

Michele Pietro Filippi, Nicolò e Leonardo, figli di Mike Bongiorno/ Chi sono e cosa fanno: "I suoi valori..."

Il grande amore della vita di Mike Bongiorno è stata Daniela Zuccoli, ex stilista e produttrice televisiva con cui convolò a nozze a Londra nel 1972 e con cui ha formato una splendida famiglia con la nascita dei figli Michele, Nicolò e Leonardo.

Mike Bongiorno: la malattia e la morte

Mike Bongiorno è morto all’improvviso quando aveva 85 anni in seguito ad un infarto che lo colpì mentre si trovava in vacanza in una suite dell’Hotel Metropole a Monte Carlo con la moglie Daniela che in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera ha raccontato le ultime ore di vita del marito.

Daniela Zuccoli, chi è la moglie di Mike Bongiorno/ "È morto in piedi, con me vicino..."

“Gli ultimi tre giorni di vita di Mike sono stati simbolici, karmici. Lui stava benissimo, aveva 85 anni, era sano, è morto in piedi, con me vicino, il meglio che si possa avere nella vita”, le parole di Daniela con cui il conduttore ha vissuto un grandissimo amore fino all’8 settembre 2009, giorno della sua morte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA