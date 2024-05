Daniela Zuccoli, chi è la moglie di Mike Bongiorno/ “È morto in piedi, con me vicino…”

Daniela Zuccoli, chi è la moglie di Mike Bongiorno: il matrimonio e 3 figli

Daniela Zuccoli è la moglie di Mike Bongiorno, il simbolo della televisione italiana che viene ricordato e celebrato in questi giorni in occasione del centenario dalla sua nascita. Il conduttore e “re de quiz” è morto nel 2009 circondato dall’affetto della sua famiglia e della moglie, che era al suo fianco nei suoi ultimi istanti di vita, durante una vacanza a Montecarlo, quando fu stroncato da un infarto. Mike Bongiorno, prima di conoscere e sposare sua moglie, ha avuto due precedenti relazioni culminate con altrettanti matrimoni.

Michele Pietro Filippi, Nicolò e Leonardo, figli di Mike Bongiorno/ Chi sono e cosa fanno: "I suoi valori..."

La sua prima storica moglie è Rosalia Maresca, cantante lirica, con cui convolò a nozze a New York nel 1948 per poi dichiarare nullo il matrimonio nel 1952; la seconda moglie è invece la giornalista Annarita Torsello, sposata a Parigi nel 1968 e dalla quale si è separata due anni dopo, nel 1970. Daniela Zuccoli è dunque la terza moglie di Mike Bongiorno: i due si sono sposati a Londra nel 1972 e non si sono mai più lasciati sino alla morte del conduttore. Dal loro amore sono nati tre figli: Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonardo.

Mike Bongiorno, chi è e com'è morto lo storico conduttore tv/ La lunga carriera del "re dei quiz"

Daniela Zuccoli, gli ultimi istanti con Mike Bongiorno: “È morto con me vicino“

Daniela Zuccoli, classe 1950, ha avuto una carriera da stilista e produttrice televisiva e assieme al conduttore ha anche fondato la Bongiorno Productions, casa di produzione da lei diretta. Insieme la coppia ha condiviso i grandi traguardi professionali di Mike Bongiorno, oltre ad una storia d’amore che li ha visti uniti, complici ed innamorati sino alla sua morte: era il 2009 e si trovavano in una stanza d’hotel a Montecarlo, dove si trovavano in vacanza, quando il conduttore morì.

“L’8 settembre mi sveglia lui, mi mette i giornali sui cuscini, tenerissimo – ha raccontato la donna in un’intervista al Corriere della Sera di poche settimane fa – Poi mi arriva la foto della piccola Luce sul cellulare: gliela faccio vedere e lui dice: ‘Che bella, sembri tu quando prendi il sole’. Queste sono state le sue ultime parole”. La donna ha poi ricordato il momento esatto della morte del marito: “È andato in bagno, ho sentito un tonfo… Mi amava tanto. Lui stava benissimo, aveva 85 anni ed era sano; è morto in piedi, con me vicino. Il meglio che si possa avere nella vita”.

Mike Bongiorno, moglie Daniela a Domenica In commossa: "È morto con me vicino"/ "Profetiche le ultime parole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA