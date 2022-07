Mike Tyson/ “Ho macchie sul viso, sento che sto per morire. Ricco? Nessuno ti ama”

Mike Tyson si dice convinto che la sua morte, la sua fine, sia davvero vicina. A svelarlo è stato lo stesso ex campione del mondo dei pesi massimi, oggi 56enne, che attraverso il suo podcast “Hotboxin with Mike Tyson”, ha fatto spaventare il mondo intero, a cominciare dai suoi numerosissimi fan sparsi per il globo. L’ospite della puntata era il dottor Sean McFarland, terapista specializzato in problemi di dipendenza e traumi, e rivolgendosi al camice bianco Iron Mike ha spiegato, senza troppi giri di parole: “Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto”.

Mike Tyson è convinto che il suo tempo sulla Terra stia per scadere, anche se poi ha aggiunto, eloquente: “Moriremo tutti un giorno, ovviamente”. Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast, Mike Tyson ha parlato a lungo, approfittando dell’ospite, anche del denaro e degli effetti controproducenti derivanti dall’essere multimilionario. “Quando hai molti soldi – ha raccontato ancora l’ex campionato di boxe – non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, ma non è vero”.

MIKE TYSON: “IL DENARO NON TI RENDE IMMUNI ALLE MALATTIE”

E ancora: “Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un incidente. I soldi non possono proteggerti da questo. Il denaro può proteggerti quando salti da un ponte?”. Pensieri decisamente inquietanti quelli di Mike Tyson che nel corso della sua vita ha alternato momenti sportivi esagerati, ad altri fatti extra ring decisamente criticabili, come quando nel 1991 venne arrestato perchè accusato di abusi sessuali nei confronti della reginetta di bellezza Desiree Washington. Recentemente, invece, l’ex atleta a stelle e strisce aveva preso a pugni il passeggero di un aereo, con tanto di video divenuto virale. Una vita sempre sopra le righe quella di Iron Mike, e forse anche per questo è rimasto nel cuore della gente.

