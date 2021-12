Mila Suarez: “Alex Belli e Delia Duran si lasceranno”/ “Per lui, una donna è solo…”

Mila Suarez torna a parlare di Alex Belli. L’influencer, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, ha parlato della storia d’amore di Alex Belli e Delia Duran. Il rapporto tra i due sta affrontando la dura prova del Grande Fratello Vip. All’interno della casa, il rapporto tra l’attore e Soleil Sorge sta diventando sempre più stretto. Belli si è lasciato andare ad una dichiarazione importante nei confronti di Soleil ammettendo di non riuscire più a gestirla. Il feeling tra Belli e la Sorge è ormai evidente e lo stesso Alex, per non fare del male a Soleil e a Delia ha annunciato di voler lasciare il reality il 13 dicembre non accettando il prolungamento.

Mila Suarez Vs Alex Belli "Matrimonio con Delia Duran finto"/ "Solo per gossip"

Delia Duran, nel frattempo, è stata pizzicata in compagnia di Simone Bonaccorsi, un modello che conosce anche Alex Belli. Il matrimonio tra l’attore e Delia, dunque, riuscirà a superare tutte le prove? Secondo Mila Suarez, la fine della storia tra Alex e Delia potrebbe essere vicina.

Mila Suarez, la previsione sul matrimonio di Alex Belli e Delia Duran

Secondo Mila Suarez, il matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran finirà presto. “La storia d’amore tra Alex e Delia finirà. L’amore non esiste, tra di loro. Non credo a Delia Duran. Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco”, ha dichiarato a Nuovo.

“E’ inaffidabile: se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai. Poi su Delia penso che c’è un motivo se ha attaccato più Soleil. Lei non si è arrabbiata con Alex perché vuole entrare nella casa e credo stia facendo di tutto per far sì che accada”, ha concluso.

