Alex Belli “Abbandono il GF Vip il 13 dicembre”/ “Devo andarmente per Soleil e Delia”

Alex Belli annuncia l’addio al Grande Fratello Vip 2021. L’attore, protagonista della maggior parte delle dinamiche per il suo rapporto con Soleil Sorge, ha deciso di abbandonare il reality non accettando il prolungamento. Nonostante Alfonso Signorini non abbia ancora dato l’annuncio ufficiale, tutti i vipponi sono consapevoli che il reality non finirà il 13 dicembre. Alex Belli, però, ha deciso di andare via per non fare del male a Soleil Sorge, ma anche a Delia Duran. Dopo essersi dichiarato, Alex Belli ha affrontato nuovamente Soleil Sorge a cui ha spiegato il perchè della decisione. “Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni”, ha esordito l’attore.

Alex ha spiegato che se non ci fosse stata Delia Duran, con Soleil, avrebbe sicuramente costruito una bellissima storia d’amore. Essendo impegnato e consapevole di non riuscire più a trattenersi, Belli ha così deciso di evitare di andare oltre per non fare del male a Soleil e a Delia. “Abbiamo cercato di mantenere tutto nella fase goliardica di amicizia, ora non gestiamo più il rapporto. Abbiamo passato il limite fidati. Non l’abbiamo cercata o voluta. Adesso siamo in un limbo e l’unica soluzione è che tu non mi veda più“, ha aggiunto come riporta Biccy.

La reazione di Soleil Sorge alle parole di Alex Belli

Dopo aver ascoltato in silenzio tutto il discorso di Alex Belli, Soleil Sorge ha commentato con poche parole. L’influencer, capendo il discorso dell’attore con cui è nato un feeling speciale sin dal primo giorno di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, per non metterlo in difficoltà, ha deciso di fare un passo indietro.

“Se la tua conclusione è questa vorrei fare un passo indietro. L’unica soluzione è allontanarsi a prescindere. Se voglio che tu rimanga qui dentro? Non te la dirò questa cosa. Se vogliamo restare alle nostre vite fuori, tanto vale razionalizzare e reimpostare tutto sull’amicizia. […] Comunque anche io non so cosa farò. Adesso rido e sto da Dio con te, Katia e Davide, ma se voi uscite sarà diverso”. Alex Belli, dunque, abbandonerà il reality il 13 dicembre?

