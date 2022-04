Mila Suarez e Gianmarco Onestini, flirt rovinato dall’arrivo di Edoardo Baietti?/ Nasce la troppia…

Mila Suarez è al centro di numerose polemiche a La Pupa e il Secchione Show. È andato in onda il video che riassume la settimana della ragazza e Gianmarco Onestini nello Sgabuzzo: i due ragazzi appaiono davvero legati e in sintonia. Infatti, nonostante lo Sgabuzzo, sono felici di poter stare insieme. Inoltre Mila, per punizione, deve pulire tutta la villa. Mentre va in onda la clip, in studio, Antonella Elia, Soleil Sorgè e Maria Laura, l’ex pupa di Gianmarco, seguono le immagini incredule. Proseguendo la diretta, Barbara D’Urso torna a parlare di uno spiacevole evento accaduto la scorsa settimana e che aveva provocato l’espulsione di Paola Caruso, poiché, dopo uno scontro con Mila, Paola aveva alzato le mani contro la modella, che l’aveva attaccata come madre. Mila invece, per punizione, era stata mandata nello Sgabuzzo con Gianmarco.

La conduttrice chiama in studio Paola per confrontarsi con lei circa l’accaduto e invita al centro anche Mila. La modella interviene dicendo che non vuole riaprire il discorso: accetta le scuse di Paola, ma non intende, inizialmente, chiedere scusa al pubblico e alla ex compagna. Interviene Barbara poiché Mila ha provocato Paola, tirando in ballo suo figlio, argomento molto delicato per la Caruso. Prende la parola Federico Fashion Style sostenendo che le cose si fanno in due: Mila dovrebbe chiedere scusa al pubblico e a Paola per ciò che ha detto. La conduttrice si stizzisce e alza la voce poiché sostiene che Mila sia indifendibile, in quanto non doveva parlare del bambino di Paola, ma la modella non è convinta e nega di aver detto qualcosa sul figlio dell’ex pupa. Mila persevera e continua a non capire la situazione. Alla fine, le due pupe si abbracciano e pare torni il sereno.

Nel corso de La Pupa e il Secchione Show è stato mandato in onda un video in cui diversi compagni criticano Mila Suarez. Maria Laura vuole che la modella se ne vada poiché la vede molto falsa (il fastidio e l’antipatia tra le due è reciproco). Anche Alessandro, Emy, Denis e Asia sarebbero contenti se Mila venisse eliminata. Terminata la clip, Barbara chiede a Mila se vuole dire qualcosa, ma la ragazza preferisce non commentare ciò che ha visto. Pochi minuti dopo, però, chiede la parola e sostiene che i compagni la attaccano solo davanti le telecamere, mentre, una volta spente, tutti si comportano in modo gentile e carino con lei. Terminate le nomination, Mila e Gianmarco devono, già condannati al Bagno di cultura, scontrarsi contro Aristide e Elena. La giuria deve scegliere tra Aristide ed Elena contro Alessio e Valentina, le due coppie più votate dai compagni.

Antonella Elia e Soleil Sorge optano per Aristide Malnati ed Elena Morali, mentre Federico per Alessio e Valentina, che, avendo ricevuto un solo voto si salvano e continuano la partecipazione nel programma. Lo scontro tra le due coppie inizia e alla fine gli sconfitti sono Gianmarco e Mila. Interviene la conduttrice Barbara D’Urso per leggere il contenuto della busta, consegnata ad Antonella a inizio puntata. Infatti, era stato deciso che non sarebbe stata eliminata nessuna coppia, ma i perdenti al Bagno di Cultura dovranno trascorrere un’intera settimana in Sgabuzzo. Non saranno soli. Arriva in studio Edoardo Baietti, l’ex secchione di Paola Caruso: Gianmarco, Mila ed Edoardo diventeranno una troppia e dovranno condividere lo stesso letto nello Sgabuzzo.











