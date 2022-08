Mila Suarez, flirt con Gianmarco Onestini?/ La stoccata ad Alex Belli: “Oggi sono io”

Grande Fratello vip, Mila Suarez fa coppia con Gianmarco Onestini?

Possono dirsi due tra i protagonisti più chiacchierati de La pupa e il secchione show 2022, e dopo aver lasciato intendere a molti -tra i telespettatori del gioco sul connubio tra pupe e secchioni- che tra loro sia nato l’inizio di un flirt al format di Barbara D’Urso, Mila Suarez e Gianmarco Onestini tornano a far parlare di sé. Il motivo? L’ex pupa ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni in un’intervista inedita concessa al rotocalco di gossip Ora, dove la modella dalle origini marocchine torna a raccontarsi, senza lesinare dichiarazioni sull’esperienza TV intrapresa al gioco di Italia 1 e il rapporto instaurato con il fratello dell’ex tronista di Uomini e donne, Luca Onestini.

“Con Gianmarco ci sentiamo quasi tutti i

giorni -fa sapere Mila Suarez, incalzata dal rotocalco sull’evoluzione del rapporto con Gianmarco Onestini-. Gli voglio tanto bene. Ho conosciuto anche suo fratello e abbiamo

instaurato un bel rapporto. Con

Gianmarco però c’è solo una bella

amicizia. Se incontrerò un nuovo amore

sceglierò di mantenere la vita privata

lontano dai riflettori. E’ un periodo che

sono molto serena e ho perdonato il mio

passato.”.

Mila Suarez torna all’attacco di Alex Belli?

Insomma, nonostante il suo recente avvistamento di coppia con Gianmarco Onestini in una vacanza a Sharm El Sheikh, Mila Suarez sembra smentire dal suo canto ogni indiscrezione su un possibile flirt con Gianmarco Onestini sul nascere. Ma non èh tutto.

Perché nel suo intervento di cronaca rosa, poi, la modella tiene a prendere le distanze debite dal mondo del pettegolezzo rispetto ad un possibile coinvolgimento amoroso in un flirt futuro, lanciando a quanto pare quella che sembra essere una frecciatina sibillina al suo ex storico, Alex Belli, che a mezzo stampa lei ha definito come un “manipolatore” capace di condizionare la sua vita fino ad affossare la sua personalità : “Tante persone in passato hanno cercato finte paparazzate, ma onestamente me ne sono tenuta alla larga. Oggi sono Mila Suarez e non più la compagna o ex di qualcuno”.

