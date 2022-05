Mila Suarez e Gianmarco Onestini stanno insieme?/ Lei toglie ogni dubbio…

Mila Suarez e Gianmarco Onestini: la presunta coppia dopo La pupa e il secchione 2022

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il loro sodalizio innescato a La Pupa e il secchione 2022 show, condotto da Barbara D’Urso su Italia 1, dove sono aparsi in diverse occasioni molto vicini e complici tra loro, e ora ci si chiede se tra i due vipponi sia scattato del tenero e se possa esservi in corso un flirt tra i due. Si tratta di Mila Suarez e Gianmcarco Onestini, che a La pupa e il secchione 2022 hanno coperto rispettivamente i ruoli di pupa e secchione.

A rispondere ai quesiti generali su una possibile liaison amorosa tra la pupa e il secchione ci pensa intanto Mila, in un’intervista esclusiva concessa a Super guida tv.

”Beh, diciamo che tra di noi c’è solo amicizia, una bella amicizia ma solo questo”, fa sapere la bella e tenebrosa modella di origini marocchine, che quindi smentisce i rumor su un possibile flirt con Gianmarco.

Mila Suarez dubbiosa sul ruolo di Soleil Sorge a La pupa e il secchione 2022

Nell’intervento a mezzo stampa, Mila Suarez inoltre spende dichiarazioni d’elogio per Gianmarco Onestini , dichiarando di ritenerlo una persona fantastica, per poi complimentarsi con la famiglia dell’ormai ex secchione per la persona che lui è oggi. Ma non è tutto.

Perché nell’intervista, inoltre, la modella ed ex pupa ha fatto sapere di non riuscure a pronunciarsi sulla condotta che Soleil Sorge ha assunto nei riguardi di Gianmarco Onestini, nel ruolo di giudice a La pupa e il secchione show 2022. Non sa dirsi per certo, quindi, se l’ex Grande fratello vip 6 abbia dato voti bassi all’ex cognato per via del turbolento trascorso tra loro vissuto in famiglia con il naufragio della lovestory di lei e il fratello di Gianmarco, Luca Onestini. Che Soleil possa a breve replicare a chi metterebbe in dubbio la sua imparzialità a La pupa e il secchione 2022?

