Soleil Sorge: ” I soldi non fanno la felicità, ma…”/ Fan in visibilio, per il messaggio di Capodanno 2024!

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge vola via dall’Italia: il viaggio in Colombia

É una Soleil Sorge che ammicca allo status di nuova Shakira -per il titolo di latin popstar mondiale – la protagonista del viaggio di Capodanno 2024 più virale nel web, del momento. L’ex star rappresentativa dell’America del Nord nella guerra contro l’America del Sud – rappresentata dalla rivale in amore Delia Duran per il triangolo condiviso con Alex Belli al Grande Fratello vip 6- vola alla volta della Colombia, nei giorni segnati dai festeggiamenti di Capodanno 2024. Nel segno metaforico di un brindisi di augurio di buon anno nuovo, Soleil Sorge si regala un viaggio all’insegna del relax in Colombia, circondata da una compagine di diverse persone che le fanno compagnia, alla nuova avventura vissuta in lontananza dall’Italia.

“1/366 -si legge tra le righe del messaggio che Soleil Sorge rilascia a corredo del post che la immortala mentre si gode il viaggio in Colombia-. Money can’t buy you happiness, but can buy you a ticket to Colombia”.

Il nuovo anno 2024 di Soleil Sorge comincia con un viaggio, fuori dall’Italia

Un messaggio che, unitamente alla carrellata di foto di cui si compone il nuovo post di Soleil Sorge su Instagram, rendono lo status della italo americana bionda di Capodanno 2024 particolarmente virale nel web. Innumerevoli sono, infatti, le interazioni che si registrano via social, in particolare su Instagram, relativamente al nuovo post della modella, a suon di esultanza in una miriade di mi piace, condivisioni e commenti nel web, in particolare da parte del fandom dell’ex Grande fratello vip 6.

Questo, complice il messaggio rilasciato nelle ultime ore dalla modella bionda a margine del suo post condiviso su Instagram, che dall’inglese é l’equivalente in italiano di: “Il primo di 366 giorni, i soldi non possono comprare la felicità, ma possono comprare un biglietto per il viaggio in Colombia!”. Intanto, prosegue la polemica dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia, sull’edizione corrente di Grande fratello…











