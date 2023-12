Soleil Sorge: “Gonfia come l’ego…”/ Il messaggio inaspettato di Natale 2023

Soleil Sorge torna virale, l’occasione é il Santo Natale 2023!

Reduce da una puntata finita virale nel web, registrata da primadonna a Ciao Darwin 2023 come la regina tra gli influencer, Soleil Sorge torna a regnare influente e l’occasione la vede dichiararsi inaspettatamente “gonfia”, nel Santo Natale 2023. Recentemente ha coperto il ruolo di protagonista a capo del team della categoria di appartenenza, nella sfida Lavoratori contro Influencer di Ciao Darwin 2023, il people show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti sulle reti TV e streaming Mediaset. Occasione dove la modella italo americana si é distinta per un discorso di invito al superamento del pregiudizio dominante dei più sul conto degli influencer che dominano il lavoro via social.

Nel suo intervento, l’ex protagonista nei format più influenti della TV nel web, come Uomini e donne, Grande fratello vip e L’isola dei famosi, si é scrollata di dosso l’accusa alla categoria secondo cui gli influencer non lavorerebbero realmente e/o che la loro attività non sia equiparabile per energie, impegno ed importanza ai lavori più comuni nella società moderna. E, intanto, reduce dalla nuova apparizione TV diventata virale sui social, in un tripudio di interazioni di consenso del popolo nel web, intanto, SoleilSorge torna a catalizzare l’attenzione dell’occhio pubblico attivo nel web. Questo, lasciandosi immortalare mentre dà il buongiorno nel lunedì del Santo Natale, rivolgendo gli auguri a tutti gli internauti e non solo, in un modo particolare.

E niente, Barbie #SoleilSorge fa gli auguri so stylish! Merry Soleilmas! 👱🏼‍♀️🎄✨ pic.twitter.com/G1Z7ujY9Au — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) December 25, 2023

Il messaggio natalizio della modella, Soleil Sorge, é social

“Merry Xmas… ho ho ho… io mi sa che ieri mi sono mangiata pure Babbo Natale!”, dichiara tra il serio e il faceto la modella italo-americana, registrando un filmato coinvolgente, tra i post di messaggi di auguri natalizi più virali nel web. Poi, a corredo del curioso e sarcastico post, la Barbie della TV Soleil Sorge confermerebbe di essersi concessa dei peccati di gola, durante le festività in corso: “Buongiorno da me, gonfia come l’ego di Babbo Natale!”. Un’esclamazione, scritta tra le Instagram stories della modella influencer Soleil Sorge, che fa ora il giro nel web, segnando un feedback generale di consenso, tra like, condivisioni e commenti benevoli degli internauti. Il che farebbe pensare che sia un sentiment, quello di Soleil Soleil, largamente diffuso.

