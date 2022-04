Mila Suarez e Onestini si sono baciati/ D’Urso: “Un bacio vero, non a stampo!”

Tanti colpi di scena ci attendono questa sera a La Pupa e il Secchione show. Siamo giunti alla semifinale che non solo decreterà i finalisti di questa particolare edizione, ma darà ampio spazio alle dinamiche che si sono sviluppate tra le coppie. Grandi protagonisti saranno ancora Gianmarco Onestini e Mila Suarez, diventati una coppia ufficialmente in gioco solo da poche settimane. Onestini ha infatti deciso di sostituire Mila a Marialaura De Vitis, con la quale aveva iniziato l’avventura nello show.

Una decisione che ha scatenato non pochi scontri in studio e in villa tra i tre. La situazione però continua a peggiorare, soprattutto in virtù di quanto accaduto nelle ultime ore. Stando alle anticipazioni, tra Gianmarco e Mila è arrivato il primo bacio.

“C’è stato un bacio vero tra Mila e Gianmarco Onestini!” ha annunciato Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice ha sottolineato che non si è trattato, dunque, di un bacio a stampo, che potrebbe far pensare ad un’amicizia, ma di un bacio vero e proprio tra due persone che si piacciono. D’altronde l’attrazione tra i due è parsa evidente già la scorsa settimana, quando la D’Urso ha mostrato in diretta a La Pupa e il Secchione show un filmato di intense coccole tra Mila e Gianmarco a letto. I due, infatti, hanno trascorso una settimana chiusi nello sgabuzzo, dormendo insieme in un letto singolo. Impossibile, insomma, che non scoccasse la scintilla. Come la prenderà la De Vitis?

