Mila Suarez e Vera Miales nel cast de La Pupa e il secchione 2022/ D’Urso: “Soleil…”

La nuova puntata di Pomeriggio 5 ci regala non solo aggiornamenti sul Grande Fratello Vip e quanto accaduto dopo la diretta di ieri, ma anche anticipazioni su La Pupa e il Secchione 2022. Con l’arrivo di Barbara D’Urso alla conduzione, il format cambia faccia e, nel cast, include non solo volti sconosciuti al pubblico italiano ma anche volti noti. Alcuni giorni fa sono stati annunciati i primi Vip che si metteranno in gioco come pupe o come secchioni, e oggi la conduttrice ha voluto svelarne altri due che popoleranno il celebre show a partire da martedì 15 marzo su Canale 5. Il primo di questi è Mila Suarez, modella oltre che ex di uno dei personaggi più discussi di questi ultimi mesi: Alex Belli.

Mila Suarez e Vera Miales a La Pupa e il secchione 2022: quella connessione con Alex Belli…

Mila Suarez si prepara a rimettersi in gioco in TV e, chissà, forse anche in amore. L’altro nome annunciato da Barbara D’Urso è quello di Vera Miales, ovvero la compagna di Amedeo Goria. anche questo nome è però legato in qualche modo ad Alex Belli, visto che proprio Goria ha ammesso a Pomeriggio 5 di avere un’amicizia speciale con Stella, l’assistente di Belli; amicizia che dura ancora oggi. Strane connessioni, dunque, quelle che si formeranno nel programma. Sia Mila che Vera saranno dunque delle pupe. E Soleil Sorge? Barbara D’Urso, proprio nella puntata di oggi, ha fatto intendere che la gieffina ci sarà. Non resta che attendere la conferma ufficiale.

