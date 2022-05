Mila Suarez/ La foto che fa discutere, si è fidanzata con Gianmarco Onestini?

Mila Suarez è uno di quei personaggi che fa discutere a prescindere, tanto più ora che partecipa a un programma parecchio chiacchierato come La Pupa e il Secchione Show. Bellissima e sempre diretta non le manda di certo a dire, creando dunque due fazioni tra chi la ama e chi non la sopporta. Dal reality show di Mediaset però sembra essere uscita con l’inizio di una bella storia d’amore. La ragazza infatti è stata paparazzata insieme a Gianmarco Onestini in una splendida spiaggia di Sharm El Sheikh. Prima della partecipazione al programma i due si erano conosciuti nei salotti di Barbara D’Urso instaurando da subito un buon rapporto. Era arrivato poi il bacio nel programma odierno che aveva fatto pensare che fosse scattato qualcosa. Deianira Marzano poi ha fugato ogni dubbio, o almeno così pare, parlando di una paparazzata che ha fatto il giro del web. L’esperta di gossip ha pubblicato una foto nella quale si vede un confronto in direct con una follower che le ha inviato appunto questa foto. Staranno davvero insieme? A questa domanda potrà rispondere solamente il tempo.

Nel corso di questa edizione de La Pupa e il Secchione Show la novità di introdurre personaggi noti sembra premiare le aspettative, in particolare grazie al contributo di concorrenti come Mila Suarez. La modella fin dal suo ingresso nel cast è riuscita a mettersi in evidenza sia per carattere che per simpatia, regalando momenti sia di spensieratezza che di scontro con alcuni compagni di viaggio. Nel corso della puntata dello scorso 26 aprile Mila è stata infatti chiamata in causa in merito alla dura discussione avvenuta nel corso della settimana con Maria Laura De Vitis. quest’ultima è nota per essere stata l’ex di Paolo Brosio e propri a tal proposito la Suarez non ha usato mezzi termini. Dal suo punto di vista la donna avrebbe ingannato il giornalista e personaggio televisivo al fine di ottenere visibilità e diverse partecipazioni televisive. Inoltre, ha aggiunto che dal suo punto di vista la De Vitis ha solo fatto del male a Brosio riuscendo solo in parte nel suo intento di diventare famosa. Dal canto suo Maria Laura ha voluto ribadire nuovamente quanto fosse veritiera la relazione con Paolo, respingendo le accuse dimostrandosi anche piuttosto risentita. Clicca qui per il video.

Mila si è messa in evidenza anche nel corso dello Zucca Quiz ottenendo un punteggio soddisfacente a dispetto della attese e rispetto alle altre concorrenti. Durante la puntata c’è stato spazio anche per alcune domande riguardanti un presunto bacio avvenuto nel corso della settimana con Gianmarco. Nonostante le immagini non fossero chiarissime, sembrava palese che tra i due ci fosse realmente del tenero. I due hanno cercato in tutti i modi di tergiversare, con Mila che ha preferito spendere poche parole senza entrare nel dettaglio. Gianmarco ha aggiunto che l’affeto tra i due e sincero ma ciò non implica necessariamente un interesse sentimentale. Ad oggi il giudizio nei confronti di Mila è piuttosto positivo; la sua voglia di mettersi in gioco e la verve dimostrata nel corso delle settimane le è valso certamente un posto di rilievo all’interno del programma come dimostrato dalla conquista della finale. Di questo passo le sue possibilità di arrivare in fondo alla trasmissione sono realmente alte. Nella prossima puntata, che sarà la grande finale, si avrà modo di sapere se il percorso di Mila possa valerle davvero la vittoria.

