Mila Suarez, La Pupa e il Secchione Show/ È già polemica con Guenda e Soleil

Mila Suarez è una modella marocchina, ex fidanzata di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Quest’anno è approdata nel nuovo reality condotto da Barbara D’Urso La Pupa e il Secchione Show. L’avventura è partita subito con la polemica: infatti Mila, che nel programma gareggia al fianco di Mirko Gancitano, è risultata spumeggiante e sopra le righe fin da subito. Come abbiamo avuto modo di scoprire nel corso della seconda puntata dello show, Mila si è scontrata sia con Guenda Goria, promessa sposa del suo secchione Mirko, che in collegamento con lei l’ha definita una provocatrice, che con l’opinionista Soleil Sorge. I motivi? Mila è sembrata a molti un po’ troppo affabile con il partner di gara Mirko, oltre al fatto di essere particolarmente svestita in sua presenza, ma lei si è difesa affermando che, a differenza di altre donne, non si interessa minimamente agli uomini fidanzati o sposati. Questa è stata interpretata come una frecciata diretta a Soleil, la quale è reduce da una turbolenta liaison con l’ex di Mila, Alex Belli (pur essendo lui sposato con Delia Duran). Insomma, sembra che non mancheranno le polemiche e i colpi di scena dietro la partecipazione della bella modella: fonti vicine al programma parlano di un suo progressivo avvicinamento al partner di gara Mirko, che parrebbe sempre più affascinato da lei.

Mila Suarez, un personaggio controverso…

Quel che è certo è che Mila Suarez non è una donna dimessa: da sempre vivace e sensuale, risulta un personaggio controverso per il pubblico, sia a causa della sua passata relazione con l’attore Alex Belli, sia per le sue numerose partecipazioni in vari programmi TV. Non sappiamo se riuscirà a far innamorare il pubblico de La Pupa e il Secchione Show di lei, ma di sicuro incuriosiscono le dinamiche che verranno a crearsi con Mirko, che, come abbiamo avuto modo di dire, è fidanzato e in procinto di sposarsi con Guenda Goria, anche lei spesso al centro di polemiche televisive (in questa edizione del programma è presente in veste di Pupa anche Vera Miales, la fidanzata del suo papà Amedeo Goria, con la quale la giovane non ha mai mancato di litigare via social, TV e stampa). Insomma, Mila è un personaggio che suscita passioni forti e vedremo se la presenza più rassicurante di Mirko ne mitigherà o meno l’esuberanza; di certo il fatto di polemizzare con numerosi personaggi sia all’interno del programma che fuori, accende la curiosità del pubblico, quindi parrebbe scontata la sua durata nel reality. Ma chissà, vedremo cosa succederà nel corso delle puntate!

