Mila Suarez: “Non sono più l’ex fidanzata di Alex Belli”/ “Gianmarco Onestini? Dopo La Pupa e il Secchione…”

Mila Suarez: da Alex Belli all’avventura a La Pupa e il Secchione Show

“Oggi sono Mila Suarez e non sono più la ex o la fidanzata di qualcuno”. Così Mila Suarez, in un’intervista a Ora Magazine, rivendica la sua indipendenza dall’appellativo di ex di Alex Belli che da tempo le viene additato. La loro storia d’amore, d’altronde, risale a un bel po’ di anni fa (i due sono stati insieme dal 2017 al 2019, subito dopo la fine del matrimonio, durato circa sei anni, tra Belli e Katarina Raniaková). Da allora Mila ha fatto molte esperienze lavorative, mostrando un carattere fumantino che non si fa mettere i piedi in testa.

Delia Duran bacia un'altra donna di fronte ad Alex Belli/ Nuovo triangolo? "I tre super affiatati"

Un carattere che ha d’altronde dimostrato nel corso della sua avventura come pupa nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. Qui c’è stata anche una rissa con Paola Caruso: “Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto – ha spiegato in merito la Suarez -. Tornando indietro avrei vissuto l’esperienza allo stesso modo perché sono stata sempre me stessa. Alla fine è anche un gioco che non è la nostra vita reale”.

Alex Belli attacca Orietta Berti/ "Non ha capito su che cosa si basa il GF Vip"

Mila Suarez e il rapporto che ha oggi con Gianmarco Onestini

Rimanendo nel tema “La pupa e il secchione”, Mila ha anche parlato del suo rapporto con Gianmarco Onestini, compagno di avventura nel programma con il quale si è creduto stesse nascendo un amore: “Con Gianmarco ci sentiamo quasi tutti i giorni e gli voglio tanto bene. – ha chiarito la showgirl – Ho conosciuto anche suo fratello e con lui abbiamo instaurato un bel rapporto. Però c’è solo una bella amicizia.”

Così ha concluso parlando di amore: “Se incontrerò un nuovo amore sceglierò di mantenere la vita privata lontano dai riflettori. È un periodo che sono molto serena e ho perdonato il mio passato. Al momento mi sento completa e non voglio che qualcuno mi rubi questa serenità che ho faticato a raggiungere. Tante persone in passato hanno cercato finte paparazzate ma onestamente me ne sono tenuta alla larga”.

Orietta Berti duro attacco ad Alex Belli e Delia Duran/"Non é amore libero, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA