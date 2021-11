Mila Suarez Vs Alex Belli “Matrimonio con Delia Duran finto”/ “Solo per gossip”

Dopo le richieste di numerosi follower, curiosi di sapere la sua opinione sul comportamento di Alex Belli al Grande Fratello Vip, Mila Suarez ha deciso di rompere il silenzio. L’ex dell’attore ha scoperchiato un vaso di Pandora, fatto di pesanti accusa non solo verso Belli ma anche sul suo matrimonio con Delia Duran. “In questi giorni mi sono arrivati bellissimi messaggi che avevo ragione. Ragazze io non parlo così a caso. Quando dico una cosa è così. Quello che vedete è lo schifo sullo schifo anche nella vita reale”, ha esordito Mila nelle stories pubblicate su Instagram.

Così ha raccontato alcuni retroscena della sua rottura con l’attore “Quando io ho deciso di andarmene via perchè veramente ero arrivata al limite che non ce la facevo più. Solo le donne forti con le pall* se ne vanno. Io ho dovuto cambiare l’albergo non perchè è arrivata un’altra meglio di me, anzi lui pregava che io tornavo a casa per salvarlo da lei”.

Mila Suarez sul matrimonio di Alex Belli e Delia Duran: “Tutta una finta per fare gossip”

Non manca la stoccata di Mila Suarez al matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran: “È solo finta per fare gossip. Quanto è brutto stare con una persona con cui credi di essere sposata. – continua la showgirl, che aggiunge – Il valore del matrimonio è una cosa diversa. Poi soprattutto un uomo quando è abituato a cambiare la prima moglie, la seconda, le donne diventano tutte uguali”. Ha poi continuato a parlare di Alex Belli, dichiarando: “Io ho capito che tipo di persona era e me ne sono andata via. Stavo rischiando la mia vita. Oggi come oggi sono veramente felice”. Ha quindi concluso il suo discorso così: “Magari parlerò un altro giorno. Io sono contenta, felicissima, ho trovato la mia serenità e felicità che non ha prezzo”.

