Milan si qualifica in Champions League se../ Risultati utili: si può chiudere subito?

Il Milan si qualifica in Champions? A due sole giornate dalla fine del campionato l’obiettivo sembra vicino per la formazione rossonera, che da 7 anni non partecipa alla massima competizione europea. La classifica al momento vede la squadra allenata da Stefano Pioli dividere il secondo posto con l’Atalanta a quota 75 punti, con il Napoli quarto a 73, la Juventus seconda a 72 e la Lazio ormai staccata a 67, anche se i biancazzurri hanno una partita da recuperare col Torino martedì prossimo. Il calendario però presenta una sfida finale tra Atalanta e Milan che da insidia potrebbe trasformarsi in un pass per entrambe le formazioni.

Sbagliato parlare di “biscotto“, ma di approdo comune in caso di pareggio nella massima competizione europea: questo accadrebbe se il Milan battesse nel penultimo turno di campionato il Cagliari e l’Atalanta facesse lo stesso in casa del Genoa: a entrambe poi basterebbe un punto nello scontro diretto per chiudere a 79 punti e lasciare matematicamente dietro la Juventus, venendo potenzialmente raggiunti solo dal Napoli. Se il Milan dovesse vincere e la Juventus cadere contro l’Inter, la qualificazione sarebbe già certa in questa penultima giornata.

MILAN SI QUALIFICA IN CHAMPIONS LEAGUE SE… COL CAGLIARI NON BASTA LA VITTORIA

Per capire se il Milan si qualificherà in Champions bisognerà però tenere presente che contro il Cagliari non basterà una vittoria (a meno di passi falsi delle altre contendenti). Anche se le altre formazioni vincessero tutte servirebbe comunque il sopra citato punto nello scontro diretto con l’Atalanta. C’è però lo spauracchio della classifica avulsa, unico scenario che terrebbe fuori il Milan anche in caso di successo contro il Cagliari. Infatti i rossoneri dovranno fare attenzione a questo scenario: Atalanta perdente a Marassi e vincente a Bergamo all’ultima giornata contro il Milan, Milan vincente contro il Cagliari e perdente contro l’Atalanta, Juventus e Napoli vincenti in entrambe le loro ultime due gare (Juventus-Inter, Bologna-Juventus e Fiorentina-Napoli, Napoli-Verona). In questo caso la classifica finale sarebbe la seguente: Napoli 79, Atalanta, Juventus e Milan 78: in questo caso la classifica avulsa punirebbe i rossoneri, ma sembra uno scenario piuttosto improbabile. Più facile dire che alla squadra di Pioli basterà non fare harakiri contro il Cagliari per essere vicinissimo all’agognata qualificazione in Champions, da festeggiare all’ultima giornata.

