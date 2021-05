Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (36^ giornata)

RISULTATI SERIE A: ALTRO TURNO INFRASETTIMANALE!

Con i risultati di Serie A ci lanciamo nella 36^ giornata che, inaugurata dall’anticipo Napoli Udinese, vive mercoledì 12 maggio un altro turno infrasettimanale. Alle ore 18:30 si parte con Cagliari Fiorentina, poi avremo le gare delle ore 20:45 che, nel dettaglio, saranno Atalanta Benevento, Bologna Genoa, Inter Roma, Lazio Parma, Sampdoria Spezia, Sassuolo Juventus e Torino Milan. Giovedì il posticipo sarà Crotone Verona, una partita ininfluente ai fini degli obiettivi stagionali; questa sera invece sarà soltanto a San Siro che, di fatto, avremo due squadre assolutamente tranquille.

Quando mancano 270 minuti al termine del campionato infatti bisogna definire ancora tanti verdetti, con la lotta alle posizioni europee e la salvezza che infiammeranno anche questo appassionante turno infrasettimanale: possiamo dunque vederli in maniera più approfondita, perché sicuramente i risultati di Serie A per questo mercoledì ci regaleranno tante emozioni e noi non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il verdetto dei campi, e come cambierà la classifica di un torneo ancora ben lontano dalla sua conclusione naturale.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora la presentazione dei risultati di Serie A per questo turno infrasettimanale. A San Siro come detto, l’unico contesto interessante è il fatto che l’Inter potrebbe raggiungere i 90 punti (in generale a fine campionato) e che la Roma deve difendere il settimo posto, ma poco altro; per il resto, infuria la lotta per evitare la terza retrocessione e qui rischia tantissimo il Benevento che, penultimo e staccato, affronta a Bergamo un’Atalanta che vuole mettere al sicuro la terza qualificazione consecutiva in Champions League. Naturalmente i sanniti possono sempre fare il colpo grosso, e tornare a far preoccupare Cagliari e Torino; la corsa di Pippo Inzaghi però va fatta sullo Spezia, in caduta libera e che questa sera però ha la bella occasione di far visita a una Sampdoria senza più obiettivi. La Lazio ormai sembra fuori dal discorso Champions League, ma ha una partita da recuperare e più che altro potrebbe strappare il quinto posto a una Juventus sempre più in crisi, che rischia tantissimo a Reggio Emilia; attenzione perché i bianconeri potrebbero chiudere in sesta posizione, mentre il Milan dopo aver sbancato l’Allianz Stadium sogna in grande essendosi ripreso la terza piazza della classifica.

RISULTATI SERIE A: 36^ GIORNATA

Ore 18:30 Cagliari Fiorentina

Ore 20:45 Atalanta Benevento

Ore 20:45 Bologna Genoa

Ore 20:45 Inter Roma

Ore 20:45 Lazio Parma

Ore 20:45 Sampdoria Spezia

Ore 20:45 Sassuolo Juventus

Ore 20:45 Torino Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 85

Napoli 73

Atalanta, Milan 72

Juventus 69

Lazio 64

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 45

Verona 43

Udinese, Bologna 40

Fiorentina 38

Genoa 36

Torino, Cagliari 35

Spezia 34

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18



