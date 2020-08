Milan, svelata 2^ maglia 2021?/ Reticolato rosso omaggia museo Mudec: ma i tifosi…

Stagione che… vai, maglia che trovi con relativa polemica. Come è già successo quest’anno per i nuovi kit dell’Inter, per la querelle sponsor in rosso del Napoli e anche per la terza divisa della Juventus, anche in casa Milan scoppia la querelle per le nuove divise della stagione 2020/2021. Se la prima maglia è abbastanza fedele ai dettami e al look tradizionale della casacca rossonera, pur con le ‘riletture’ effettuate dal fornitore tecnico Puma, la seconda (di cui nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni da parte dei siti specializzati) ha lasciato spiazzato più di qualcuno. Secondo infatti il portale FootyHeadlines, che di solito pubblica i “leak” giusti e corroborati da fonti attendibili, la seconda maglia del Diavolo sarà ovviamente bianca ma con uno strano pattern che, come nel caso dei cugini dell’Inter, dovrebbe ricordare alcuni elementi iconici e della milanesità: obbiettivo però non perfettamente centrato viste le critiche che sui social network ha causato anche solo l’indiscrezione circa il presunto kit.

MILAN, SVELATA LA 2^ MAGLIA? MA IL ‘RETICOLATO’ NON PIACE AI TIFOSI

Dalle foto apparse su FootyHeadlines infatti si nota come sul fondo bianco della seconda divisa (la prima e la terza erano già state rivelate nelle scorse settimane) sia stato applicato un pattern a quadratini rossi che, tuttavia, vanno sfumando verso l’esterno anche nel marroncino, creando un effetto non proprio gradevolissimo agli occhi col loro reticolato che si incurva andando verso le braccia: citando fonti direttamente dal colosso dell’abbigliamento che da qualche stagione si occupa di fornite il materiale tecnico al club rossonero, pare che la nuova divisa da gioco sia una sorta di omaggio al MUDEC, ovvero il Museo delle Culture della Città di Milano, e più precisamente sarebbe un richiamo all’architettura della struttura stessa. A completare il kit ci sono pantaloncini e calzettoni quasi interamente bianchi e che non presentano invece questo reticolato della discordia. Al solito solo partiti hashtag e petizioni per protestare ma, come spesso accade, alla fine i poveri tifosi dovranno inghiottire il boccone amaro e anzi non è nemmeno da escludere che il 2nd kit possa alla fine essere tra i più venduti, soprattutto se si legherà a tanti successi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA