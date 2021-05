Milano 2020/ Su Rete 4 il film documentario (oggi, 8 maggio 2021)

Milano 2020 va in onda alle ore 21.20 di oggi, 8 maggio, su Rete 4. Si tratta di un documentario che ha come scopo principale quello di raccontare la storia e l’evoluzione del famoso capoluogo lombardo, dando così a tutti la possibilità di conoscere storie nascoste e mai del tutto raccontate. Il film, girato da Dino Risi, offre anche molteplici spunti di riflessione, filtrate attraverso la lente critica del celebre regista che in più occasioni ha raccontato il disagio, l’avventura e le storie di realtà italiane spesso sconosciute e gettate nel dimenticatoio.

Milano 2020, la trama

Il documentario Milano 2020 analizza la storia evolutiva del famoso capoluogo lombardo, offrendo degli spunti di riflessione e delle storie mai raccontate prima, il tutto contornato da reperti storici prelevati da archivi antichi che possono seriamente contornare la narrazione proposta dal regista Dino Risi.

Il documentario ha come scopo principale quello di accompagnare passo dopo passo lo spettatore in un costante viaggio che comincia dal Duomo, passando per le fabbriche e arrivando fino ai Navigli, questi ultimi decisamente famosi poiché utilizzati in diversi film italiani come incantevole e suggestivo sfondo per tante pellicole. Il tutto poi culmina fino alla nebbiosa Darsena, dove un tempo le massaie andavano a lavare i panni quando la tecnologia non solo era un miraggio, ma era anche un bene ad appannaggio di pochi.

