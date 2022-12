Milano, accoltellato durante festa per Marocco/ Video: 5mila tifosi in strada

Esplode la festa dei tifosi del Marocco in molte città europee. A Parigi, ad esempio, gli Champs Elysées sono stati invasi, così pure corso Buenos Aires a Milano, dove però un ragazzo è stato accoltellato. Sono arrivati in migliaia, almeno cinquemila. Hanno bloccato le strade attorno a Porta Venezia, il traffico è stato paralizzato, mentre il cielo si colorava con i fuochi d’artificio. I tifosi del Marocco, dopo la vittoria contro il Portogallo ai Mondiali in Qatar che ha regalato loro l’accesso alla semifinale, avevano una festa storica da celebrare, perché è la prima nazionale africana ad arrivare in semifinale.

All’altezza di viale Regina Giovanna, però, è esplosa una lite tra due giovani marocchini. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, uno dei due è rimasto a terra, ferito da una coltellata alla gola. Pare che ora stia lottando tra la vita e la morte al Policlinico. Non è stata però purtroppo l’unica rissa scoppiata durante i festeggiamenti dei tifosi del Marocco a Milano.

TIFOSO MAROCCO ACCOLTELLATO DURANTE FESTA PER SEMIFINALE

Poco più avanti, infatti, si è verificata un’altra rissa, ma in questo caso ha coinvolto una ventina di persone. Per fortuna non ha avuto gli stessi esiti della prima. Dunque, proprio come accaduto dopo la vittoria contro la Spagna, la comunità marocchina si è ritrovata per le strade di Milano. In trecento circa hanno seguito la partita col Portogallo nei locali tra via Tadino e via Panfilo Castaldi, che sono i punti di riferimento dei maghrebini che vivono nella città meneghina. Al triplice fischio, tutti si sono poi riversati in strada, anche chi aveva seguito la partita dei Mondiali in Qatar da casa. Così è esplosa la festa accompagnata da urla, canti, balli, ma anche scoppi di fuochi artificiali. In strada anche tanti milanesi che hanno ripreso con i loro telefonini la festa marocchina. Sul posto nel frattempo è intervenuta la polizia locale che ha provveduto a bloccare le strade attorno a corso Buenos Aires, mentre alcune squadre di polizia e carabinieri sorvegliano la situazione per quanto riguarda la sicurezza.

