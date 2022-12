Milano, tifosi Marocco vandalizzano Gae Aulenti/ Video, Questura: “Nessun disordine”

L’incredibile vittoria del Marocco ai mondiali in Qatar contro la Spagna, ha regalato momenti di straordinaria gioia ai tifosi del Marocco, a cominciare dai moltissimi presenti in Italia. E così che ieri sera, a Milano, sono stati centinaia coloro che sono scesi in strada con bandiere, cori e suonando clacson, e il ritrovo è stato in particolare in Corso Buenos Aires, una delle zone dello shopping del capoluogo lombardo, ancor di più in questo periodo di festa.

Moltissimi tifosi del Marocco si sono ritrovati anche in piazza Gae Auelenti, circa 300 che si erano radunati per assistere al match proprio contro la selezione iberica guidata da Luis Enrique. C’è però un giallo in merito ai festeggiamenti, visto che il sito de La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un video in cui si vedono i tifosi del Marocco vandalizzare la stessa piazza meneghina, con tanto di lancio di oggetti, e prendendo a calci tavolini in plastica, divanetti bianchi, lanciando rifiuti.

MILANO, TIFOSI MAROCCO ‘SU DI GIRI’ IN GAE AULENTI. SALVINI: “SPERO SIANO INDIVIDUATI”

Un filmato simile è stato poi pubblicato sulla pagina Instagram di “MilanoBellaDaDio”, e in seguito rilanciato dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini su Facebook con tanto di commento: “Il Marocco elimina la Spagna, così “festeggiano” a Milano… Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni”.

A fare chiarezza ci ha pensato la Questura di Milano che tramite un comunicato, come scrive Repubblica nella sua edizione online, ha fatto sapere che non sarebbero avvenuti disordini o criticità con i tifosi del Marocco. Gli stessi, sottolinea anche l’Ansa, avrebbero festeggiato in maniera consona, con bandiere, fumogeni e trombette da stadio. “Circa 250 tifosi – aggiunge l’agenzia di stampa – hanno invece festeggiato in piazza Duomo, dove non si segnalano criticità”. In ogni caso di seguito vi ripostiamo il video che hanno pubblicato La Gazzetta dello Sport e MilanoBellaDaDio in merito a quanto avvenuto in piazza Gae Aulenti.

