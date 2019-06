Milano, disabili cadono nel Naviglio: un disperso e un ferito/ Dinamica da chiarire

Dramma a Robecco, Milano: due disabili cadono nel Naviglio con le biciclette a tre ruote con le quali stavano pedalando, un disperso ed un ferito grave. La dinamica è ancora da chiarire, ma c’è grande preoccupazione per il ragazzo non ancora individuato: sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto riportano i colleghi di Milano Today, la tragedia si è consumata attorno alle ore 10.20 di oggi, venerdì 28 giugno: entrambi i giovani, insieme agli accompagnatori, stavano percorrendo la pista ciclabile lungo il Naviglio tra Robecco e Cassinetta. Ad un certo punto i due sono caduti dopo aver perso il controllo dei mezzi lungo via Ripa Naviglio Grande: il 27enne ripescato è in condizioni molto gravi, con l’azienda regionale emergenza urgenza che ha confermato che era in arresto cardiaco. Dopo essere stato rianimato sul posto, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale San Raffaele.

MILANO, DISABILI CADONO NEL NAVIGLIO: TIMORE PER IL GIOVANE DISPERSO

Non è stato individuato l’altro disabile: le ricerche proseguono senza sosta, tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia locale stanno scandagliando il naviglio ma, a quasi quattro ore dai fatti, ancora nessuna traccia del giovane. Il ragazzo, che frequenta il centro diurno per disabili di Macherio insieme all’amico, era legato con cinture di sicurezza al triciclo e sembrerebbe che non sia riuscito a sciogliersi dal mezzo subito dopo la caduta. Milano Today sottolinea che il triciclo è stato avvistato a testa in giù in fondo all’acqua, ma non è stato ancora estratto dall’acqua: il timore è che sia ormai troppo tardi per recuperare il disabile ancora vivo. In corso in questi minuti gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per ricostruire con esattezza la dinamica del dramma. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore: dopo il 30enne investito da un treno tra le stazioni di Lambiate e Rogoredo, Milano in ansia per le condizioni del giovane disperso…

