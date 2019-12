Milano, guasto Stazione Garibaldi: treni cancellati/ Ritardi Trenord, linea ko per 3h

È bastato un guasto alla linea elettrica presso la stazione di Milano Porta Garibaldi e mezza Lombardia è rimasta in ginocchio con diversi treni cancellati, ritardi per oltre un’ora e caos sia in stazione milanese che nelle altre stazioni lombarde coinvolte dal guasto. I maggiori disagi per il trasporto ferroviario regionale si sono segnalati da Novara, Malpensa, Varese, Como, Lecco e Bergamo via Carnate, con la circolazione dei treni da e per Milano Garibaldi di fatto sospesa per tre ore fino a dopo mezzogiorno quando a poco a poco il traffico è ripreso con forti rallentamenti. Il caos è stato maggiore anche per il forte afflusso di persone che avevano puntato su Milano per gli ultimi regali di Natale in extremis, magari approfittando della chiusura della quasi totalità degli uffici per la Vigilia: brutta sorpresa invece in stazione quando diversi treni sono stati cancellati per il guasto alla linea elettrica della seconda stazione più importante di Milano.

CAOS A MILANO GARIBALDI LA VIGILIA DI NATALE: LINEA KO PER 3 ORE

Sono stati coinvolti anche alcuni treni Frecciarossa e l’unico Tgv previsto oggi in partenza per Parigi, il 9244 delle 8.45, in ritardo di oltre un’ora: secondo quanto riportato da Rfi, «tutti i ritardi sono stati inferiori ai 60 minuti tranne che per una Freccia di 100 e per un Italo di 115». Sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause del guasto e al momento, sebbene sia stato risolto, ancora non è dato sapere il motivo che ha portato all’improvviso tilt dell’intera linea da e per Milano Garibaldi. Per limitare i disagi durante la mattina, Rfi e Trenord hanno provveduto a fermare i treni Malpensa Express a Milano Bovisa onde evitare l’ingorgo a Garibaldi verso la destinazione tradizionale di Stazione Centrale.

