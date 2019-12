Treni, guasto linea Milano-Venezia/ Trenitalia-Fs: ritardo corse Torino e Verona

GUASTO LINEA MILANO-VENEZIA: CAOS TRENI

Caos sulla linea treni Milano-Venezia di Trenitalia-Fs per un guasto ravvisato tra le stazioni di San Bonifacio e Montebello: poco prima delle ore 16, sul portale in tempo reale “Infomobilità” di Trenitalia vengono annunciati disagi sulla linea Milano-Venezia con rallentamenti e ritardi per quasi un’ora su diverse corse già in viaggio nella medesima tratta. La stessa Fs annuncia «Maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio». È stata poi stilata una lista dei treni direttamente coinvolti nel guasto avvenuto tra San Bonifacio e Montebello, eccoli: FR 9793 Torino Porta Nuova (13:02) – Venezia Santa Lucia (16:40); FR 9737 Torino Porta Nuova (14:05) – Trieste Centrale (19:29); FR 9733 Milano Centrale (14:45) – Venezia Santa Lucia (17:10); FR 9744/9795 Venezia Santa Lucia (15:50) – Genova Brignole (20:09); EC 310 Venezia Santa Lucia (15:20) – Chiasso – Zuerich (21:50); RV 2722 Venezia Santa Lucia (15:12) – Verona Porta Nuova (16:39); RV 2727 Verona Porta Nuova (15:21) – Venezia Santa Lucia (16:48); RV 2729 Verona Porta Nuova (16:21) – Venezia Santa Lucia (17:48); R 20900 Venezia Santa Lucia (15:05) – Verona Porta Nuova (17:26); R 20837 Verona Porta Nuova (15:35) – Venezia Santa Lucia (17:55).

