Milano, oggi graduatorie per scuole materne e asili nido/ Elenchi sul sito del Comune

Usciranno oggi, giovedì 13 aprile 2023, le graduatorie del Comune di Milano per le ammissioni alle scuole materne e agli asili nido per l’anno 2023/24. Esse si troveranno nelle pagine di servizio del sito dell’amministrazione locale che sono dedicate rispettivamente ai Nidi/Sezioni Primavera e Scuole dell’Infanzia, suddivise in base ai vari Municipi.

Il documento, a tutela della privacy dei minori, non includerà dati identificativi come il nome e il cognome del bambino. Al suo interno ci saranno dunque soltanto il codice numerico identificativo della domanda di iscrizione e la sede eventualmente assegnata o la posizione in attesa di assegnazione, nonché ovviamente l’esito della richiesta. Sarà possibile, in ogni caso, rivolgersi all’Unità Coordinamento delle Procedure di Iscrizione, Offerta Posti e Monitoraggio Dati e a ogni Responsabile di Unità Educativa per avere chiarimenti in merito alla propria posizione in graduatoria. In caso di accettazione, inoltre, le famiglie riceveranno un’e-mail di conferma di assegnazione del posto e, a seguire, l’Avviso di Pagamento pagoPA, relativo al versamento della quota di iscrizione di 56,20 euro.

Milano, oggi graduatorie per scuole materne e asili nido: i criteri di accettazione

Le graduatorie per l’assegnazione dei posti per le scuole materne e gli asili nidi del Comune di Milano sono state stilate tenendo conto della riserva dei posti; del punteggio assegnato in base alle dichiarazioni rese (nelle liste, a parità di punteggio, ha la precedenza la bambina o il bambino di età maggiore); dell’ordine di preferenza espresso dai genitori (esso non influisce sul posizionamento in graduatoria, ma viene considerato per l’assegnazione del posto solo a fronte di posizione utile in più di un Servizio); dei posti disponibili nelle sedi richieste. L’ordine cronologico di presentazione della domanda non incide sul posizionamento.

Eventuali osservazioni in merito al punteggio assegnato potranno essere presentate dagli interessati presso l’Unità Coordinamento delle Procedure di Iscrizione, Offerta Posti e Monitoraggio Dati (e-mail o PEC: ed.infanziaiscrizioni@comune.milano.it – ed.infanziaiscrizioni@pec.comune.milano.it) producendo tutta la documentazione ritenuta utile per il riesame, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. L’Amministrazione comunicherà l’esito dell’esame delle osservazioni presentate, inviandone riscontro all’indirizzo e-mail indicato nella domanda d’iscrizione, e successivamente potrà provvedere ad aggiornare le graduatorie entro dicembre 2023.











