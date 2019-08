Milano, omicidio-suicidio/ Uomo ucciso a coltellate, l’altro impiccato al balcone

Domenica di sangue e orrore a Milano, dove in un’abitazione nel quartiere Baggio del capoluogo lombardo si sarebbe consumato un terribile caso di omicidio-suicidio. Due uomini sono stati trovati morti questa mattina, intorno alle 10.20. A darne notizia è MilanoToday che ha raccolto le prime indiscrezioni sul nuovo caso di cronaca: le vittime sarebbero due uomini di nazionalità asiatica. Un corpo senza vita è stato trovato all’interno dell’appartamento di via Valle Anzasca, al civico 11, con evidenti segni di coltellate sul corpo. Sarebbe stato quindi ucciso in maniera violenta in casa. La seconda vittima è invece stata trovata a distanza di pochi metri, impiccata alla ringhiera del balcone del medesimo appartamento. A far scattare l’allarme è stato un residente il quale questa mattina si è accorto proprio della presenza del corpo, impiccato con un lenzuolo e appeso al balcone del piano rialzato. Sul posto del presunto omicidio-suicidio si sono precipitati gli agenti della Questura di Milano che avrebbero ritrovato subito anche la presunta arma del delitto.

MILANO, OMICIDIO-SUICIDIO: 2 UOMINI TROVATI MORTI

Si tratterebbe di un coltello, trovato ancora insanguinato all’interno di una fioriera presente sul balcone dai militari giunti nell’appartamento dell’orrore, dopo l’allarme lanciato da un residente. Da una prima ricostruzione, dunque, una delle due vittime avrebbe prima ucciso l’uomo a coltellate per poi togliersi la vita impiccandosi al balcone. La casa è stata rinvenuta a soqquadro, segno evidente che la vittima abbia cercato di difendersi dal suo aggressore. Secondo gli inquirenti la prima pista investigativa porterebbe proprio ad un caso di omicidio-suicidio sebbene le indagini siano in corso. Sul posto è presente anche la squadra della Scientifica per la raccolta di tutto il materiale utile al caso. Al momento non è ancora chiaro il legame esistente tra le due vittime che, pare, fossero originarie del Bangladesh o dello Sri Lanka. Ulteriori dettagli su dinamica e movente sono attualmente al vaglio degli inquirenti.

