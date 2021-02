Milano, rave party in Darsena/ Niente pugno duro di Sala: folla tra alcol e balli

L’appello del sindaco Beppe Sala non è servito a molto. Oggi, nell’ultimo weekend di zona gialla prima del ritorno in arancione, sono stati registrati assembramenti in diverse zone di Milano, ma la folla più clamorosa è stata rilevata in Darsena: lì ha preso vita una discoteca a cielo aperto, con alcol e balli e poche mascherine. La movida non si ferma, dunque, nonostante il pugno duro annunciato al primo cittadino…

Come riportano i colleghi di Tg Com 24, la situazione è tornata quasi alla normalità con l’arrivo di alcune pattuglie della polizia locale, giunte per gestire il flusso di persone presenti in Darsena. Il “rave party” ha destato grande scalpore sui social network, in particolare per quelli che non utilizzavano la mascherina. Come dicevamo, anche in altre zone di Milano sono stati registrati assembramenti: pensiamo all’Isola, in particolare in piazzale Archinto.

Milano, rave party in Darsena: bufera sul web

Il Fatto Quotidiano evidenzia che i controlli della Questura di Milano hanno interessato i luoghi del centro cittadino da Piazza Duomo a corso Garibaldi, compresi Darsena e Navigli. Nonostante ciò, il rave party si è svolto tranquillamente con tanto di video e foto circolate sui social network. Evidentemente l’organizzazione promessa dal sindaco Sala non è stata efficiente, considerando che sarebbe stato necessario regolamentare l’afflusso all’area proprio come in Piazza Duomo. Tanti i commenti sul web, tranchant Selvaggia Lucarelli: «Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna “Milano non si ferma”. Dopo un anno e 100 000 morti in Italia di cui 30 000 in Lombardia, con una terza ondata ormai alle porte, Milano continua a non fermarsi. Stasera discoteca all’aperto sulla darsena».



