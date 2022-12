Milano, scontro auto-tram in zona Roserio/ 4 feriti, grave conducente della vettura

Scontro auto-tram: paura a Roserio

Ancora un incidente nella notte milanese. Nella serata di mercoledì 28 dicembre, in zona Roserio, proprio alla periferia nord-ovest di Milano, i soccorritori si sono trovati di fronte la scena di uno scontro tra un auto e un tram. L’autovettura, come spiega “Local team”, che riporta la notizia e le immagini in esclusiva, è finita contro il tram per poi sbandare nuovamente e andare a finire contro il guardrail, che ne ha così contenuto l’ulteriore proseguimento oltre il bordo della strada.

EVASIONE CARCERE BECCARIA/ Il cappellano: mancano regia e soldi, servono più educatori

L’incidente ha fatto registrare diversi feriti. Secondo un primo bilancio dello scontro, sarebbero quattro le persone che, dopo l’intervento del 118, sarebbero state portate in ospedale perché bisognose di cure. Una delle persone coinvolte è stata trasportata in codice rosso in ospedale: si tratterebbe del conducente dell’auto, che avrebbe riportato le conseguenze peggiori, con gravi ferite. Un’altra persona è stata invece portata in pronto soccorso in codice giallo mentre due sarebbero i codici verdi.

Stralcio cartelle e multe fino a 1000€, palla ai singoli Comuni/ A Roma e Milano...

Scontro auto-tram: conducente in ospedale in codice rosso

Intervenuti immediatamente sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto vivo il conducente dell’auto protagonista dello scontro contro il tram in zona Roserio a Milano. Nonostante fosse in vita, il conducente sarebbe apparso subito in condizioni gravi, tanto da essere portato in ospedale in codice rosso. L’intervento da parte dei vigili del fuoco ha permesso di estrarre dalle lamiere anche il passeggero dell’auto.

L’incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dal capolinea dei tram e quello coinvolto sarebbe della linea 1. Nei pressi della zona dell’incidente si trova inoltre l’ospedale Sacco. Come si può notare dalle immagini girate e pubblicate da “Local Team”, l’autovettura, che dopo essersi scontrata contro il tram si è infranta contro il guardrail, è completamente distrutta nella parte anteriore e allo stesso tempo ha il parabrezza completamente in frantumi. Tanti i mezzi accorsi sul posto tra vigili del fuoco, ambulanze e polizia locale.

Nordio: "Evasione carcere Beccaria? Disagio giovanile allarmante"/ "Più prevenzione"













© RIPRODUZIONE RISERVATA